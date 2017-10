"En Vallecas hay que poner intensidad y agresividad"

-¿rayo y Valladolid son buenas piedras de toque para demostrar capacidad de reacción?

-Sí, sobre todo centrándonos en el jueves. Tenemos que hacer un lavado de imagen porque la del sábado fue mala y tenemos una oportunidad cercana para cambiar esa cara y sensaciones. Si tuvimos la mente en otros partidos fue un error grandísimo que se vio reflejado en el campo. Quieras que no la mente te lleva a pensar que con tres partidos en casa puedes sacar al menos 7 puntos, pero al final son pequeños detalles que te llevan al error y al fallo, haciendo un partido que nos deja cosas negativas. En 48 horas podemos cambiar la imagen.

-Ante el Huesca faltó ritmo, intensidad, agresividad... ¿Os ha reunido el entrenador para valorar los fallos?

-No hubo reunión después del partido. Sí que es verdad que el míster antes de los entrenamientos suele hablar 5 o 10 minutos y el primer entrenamiento tras el partido se centra únicamente en lo pasado. Fue el tema a tratar. Viendo repetido el partido tuvo oportunidad de sacar conclusiones. Se juntó una cara muy mala nuestra y una muy buena del Huesca. Es más fácil mejorar sobre el error que cuando ganas. Está en nuestra mano que sea un accidente o una realidad.

-Ramis aludió a que había visto aspectos que no le estaban gustando y cosas trabajadas que luego no se veían en el campo...

-Pese a que no estuve me incluyo en la derrota del sábado como uno más. Cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos, también. El míster lo primero que nos dijo en esa charla del primer día de entrenamiento es que la semana de trabajo había sido muy buena, pero que la imagen de León no. Al final cuando ganas parece que no hay nada que mejorar y sí que lo había. Con el Sevilla Atlético goleamos, pero nos crearon bastantes ocasiones. Creo que el míster se refería a eso, a que había cosas que mejorar que pasan desapercibidas si los resultados son buenos.

-Conoces bien Vallecas y el Rayo parece haber reaccionado...

-Tienen dos partidos en casa y lograron la primera victoria contra el Valladolid de una manera merecida. Vuelvo a un sitio donde no me fueron muy bien las cosas y por eso cambié de aires tan rápido y me vine para aquí. De manera individual y colectiva tenemos una oportunidad para reivindicarnos. Es una buena plaza, un rival que va a estar arriba por su gran plantilla. Vallecas es un estadio que con poco te crea peligro y parece que empieza a ganar los partidos ellos. Tenemos que saber llevar los tiempos del partido y leerlos.

-El Almería suma dos campañas siendo de los peores visitantes, ¿qué debe cambiarse para sacar algo positivo?

-Los números están ahí y llevamos dos temporadas sacando muy malos resultados fuera. Este año se ganó en la primera jornada en Tarragona, puntuamos en León con algo de fortuna pero contra un gran equipo. Pamplona nos fuimos de vacío pero hicimos 70 minutos muy buenos. Creo que la cara de visitante la hemos cambiado y es el camino que tenemos que seguir. Estamos en una situación tranquila en la tabla donde hacía tiempo no nos veíamos.

-¿Qué argumentos tienen para recuperar la competitividad?

-Sin dramatizar, la peor cara sin ninguna duda fueron los 90 minutos del partido ante el Huesca. En Vallecas tenemos que poner intensidad y agresividad, con y sin balón. No la tuvimos en ningún momento en el partido del Huesca y la tuvimos casi siempre en el primer cuarto de Liga. Si no tienes eso en Segunda no vas a ningún sitio por la poca diferencia entre plantillas a mi modo de entender el fútbol. En Vallecas se pasa por sufrir, tener el balón, parecer que dominas el partido y en tres arreones quitarnos la posesión. Poner intensidad y agresividad pueden ser las claves.

-¿Le quedó una espina clavada de su paso por el Rayo al no poder asentarse en Primera?

-Mi paso por Vallecas fue malo, la verdad. Fui con mucha ilusión, firmé tres años y conseguía estar en Primera, algo que no había logrado hasta la fecha. Pero no tuve ninguna continuidad ni confianza por parte del cuerpo técnico y el 30 de junio del primer año de contrato consideré que seguir sería un error. Me salió la oportunidad del Almería, puse de mi parte para salir y ellos tampoco pusieron muchas pegas pese a decirme que contaban conmigo. Decidí salir, lo más cómodo sería seguir en Primera con dos años más de contrato por cumplir, pero no tenía confianza por parte de ellos. Todo el mundo quiere jugar domingo tras domingo y confianza, no tenía ninguno de esos dos factores y creo que fue un acierto salir porque a día de hoy me encuentro bien en Almería.

-No parece fácil la tarea de controlar a atacantes como Trejo, Embarba o De Tomás...

-Nunca es fácil enfrentarte a un equipo cuando sabes que está bien. El Rayo está en estado de gracia porque mete goles y son jugadores de un nivel alto. Embarba lleva bastantes años en Primera, De Tomás estuvo cerca de jugar en Primera y a Trejo todo el mundo lo conoce. Es un campo y un equipo difícil pero vamos con ganas de cambiar la imagen.

-¿Este Almería sabe de dónde viene, pero tras 8 jornadas sabe ya hacia dónde va?

-Esta jornada nos ha puesto donde nos merecemos. Hemos hecho buenos partidos, hemos enseñado una cara mala y estamos en mitad de la tabla. Tenemos que definir nosotros mismos dónde queremos llegar. El primer objetivo es lograr los 50 puntos lo antes posible. Ahora estamos cerquita de arriba, pero también de abajo. Debemos definir el futuro.