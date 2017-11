Valores más allá del deporte

La sexta edición de la Copa Covap, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, se presentó ayer en el Palacio de Viana. Esta nueva edición, que arrancará el 21 de enero en Pozoblanco, acogerá a cerca de 4.000 niños y niñas de 10 a 11 años de edad y sus entrenadores, que representan a un total de 256 equipos de fútbol y baloncesto de las ocho provincias andaluzas. Tras la disputa de las ocho sedes provinciales, la fase final de la competición tendrá lugar en Granada, los días 16 y 17 de junio.

La presentación de esta competición contó con un idílico escenario como el Salón de Tapices del Palacio de Viana y estuvo dirigida por el periodista deportivo Ángel Acién. Junto a él, estuvieron presentes en el acto los padrinos de la competición, que este año son Rafael Gordillo y Fernando Romay (junto a Isa Sánchez, que tuvo que ausentarse por un compromiso personal). Además, el entrenador de fútbol José Luis Oltra y el humorista César Cadaval participaron en esta puesta de largo.

Junto a ellos, los protagonistas del acto de presentación fueron los pequeños deportistas, que estuvieron representados por algunos de los ganadores de la sede de Córdoba del año pasado.

En el acto de presentación, en el que también estuvieron presentes Antonio de Torres, presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, y Pablo Lozano, vicepresidente de la Federación Andaluza de Fútbol, en representación de las dos instituciones colaboradoras en el apartado deportivo de la cita, los más pequeños pudieron interactuar con los padrinos de la VI Copa Covap. Fernando Romay volvió a ser el más bromista con los pequeños y no tan pequeños, y el centro de todas las miradas a la hora de cazar una instantánea. El ex baloncestista recordó a los pequeños la suerte que tienen de poder disfrutar de competiciones de este tipo: "Yo empecé a jugar tarde porque no había una federación como ahora o una competición como ésta". En ese sentido se expresó también el humorista César Cadaval: "Además del componente deportivo, esta cita enseña valores, que es lo más importante en la vida". José Luis Oltra, técnico del Granada, quiso destacar la labor formativa de esta competición y añadió que "los padres tenemos que ser apoyo y modelo para nuestros hijos y la Copa Covap es ejemplo de ello". Por último, Rafael Gordillo, ex futbolista, resaltó que "en el deporte es clave la unión, ser una piña para afrontar tanto las victorias como las derrotas".

Ese componente educativo y formativo es el que da un toque distintivo a la Copa Covap. Desde su comienzo en 2011, este torneo, además de una atractiva competición para los pequeños, se encarga de promover la buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Las cifras respaldan la apuesta de Covap, pues en las cinco ediciones anteriores han participado ya más de 13.500 niños procedentes de las ocho provincias andaluzas, más de 25 municipios han actuado como sedes y alrededor de 30.000 espectadores han disfrutado con la competición. Rafael Guerrero, director comercial de Covap, resaltó en la presentación que "hace seis años lanzamos la Copa Covap para mostrar nuestro compromiso social, una apuesta de la cooperativa por la salud y contra la obesidad. Gracias al éxito cosechado ya se puede decir que se trata de un proyecto afianzado, más allá de su carácter deportivo, en base a unos valores saludables arraigados entre las familias".

En su sexta entrega, la Copa Covap reunirá a cerca de 4.000 jóvenes en las competiciones de fútbol y baloncesto que se desarrollarán en las ocho provincias andaluzas. Además de inculcar hábitos de vida saludables y valores de compañerismo, igualdad y solidaridad, la campaña educativa de este año se centrará en la formación de la autoestima de los pequeños. Una apuesta para seguir educando a los deportistas del futuro.