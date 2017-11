Valverde reconoce que les faltó brillantez

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, se mostró satisfecho con la victoria lograda en Butarque contra el Leganés (0-3), reconoció que el resultado "quizá fue excesivo" y aseguró que "por momentos no" fueron "brillantes" con "cosas que mejorar".

El Barcelona se impuso en Butarque con un doblete del uruguayo Luis Suárez y un último tanto del brasileño Paulinho. "A todos nos gusta ganar, hacer muchas ocasiones y que el rival no te haga ninguna. El Leganés ha estado muy combativo, como siempre en casa, nos ha costado pasar sus líneas, se han cerrado bien y hemos tenido que jugar a espalda de su defensa", declaró Valverde.

"Ha sido un partido complicado, no lo niego. Ellos nos han hecho un par de ocasiones de peligro, pero eso conllevaba un riesgo que era que se abriese el partido. Doy por muy bueno el resultado. Sabemos que por momentos no hemos estado brillantes y tenemos que mejorar, pero valoramos también al rival", confesó.

"No hemos estado tan brillantes como en otros partidos importantes en los que hemos dado una gran medida. Hay que entender las dificultades de algunos partidos. Nunca terminamos de estar contentos del todo. Los resultados buenos siempre ayudan a dar pasos, pero hay cosas que podemos hacer mejor", admitió.

Valverde reconoció que la victoria fue posible, en parte, gracias a los "jugadores resolutivos" que tiene en su plantilla e hizo autocrítica sobre el juego de su equipo. "Quizá el 0-3 es un poco excesivo, lo tengo que reconocer, porque ellos han tenido sus ocasiones e hicieron buen partido", dijo Valverde, que opinó sobre el Leganés. "Lo mejor que tiene el Leganés es actitud y entusiasmo. Es un equipo basado en el grupo, en estar todos juntos y pelear todos. Este año los veo mejor", confesó.

Por último, Valverde habló sobre la cartulina amarilla que recibió Piqué en un lance con Amrabat y que le impedirá jugar en Mestalla con el Valencia. "Amrabat es un jugador que siempre trata de buscar el contacto. No sé si me ha parecido falta a favor o en contra, pero sí me ha parecido excesiva la tarjeta", concluyó el míster barcelonista.