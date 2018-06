Venta caliente, caliente

Hasta el pasado sábado la venta de la UD Almería era algo que se palpaba en el ambiente. Alfonso García había mostrado su predisposición, pero nunca asegurándolo taxativamente. Sus declaraciones en Lugo tras lograr la tercera salvación consecutiva de forma agónica vienen a poner el cartel de 'se vende' justo delante de la propiedad. Hasta esa fecha muchos interesados pasaban delante del 'chalet' para husmear, sin poder acceder a contemplar los interiores. Ahora que ya está puesto en la inmobiliaria confía en que quienes se mantenían a la expectativa den un paso al frente.

De otro modo no se explica su talante retador en declaraciones recogidas por Onda Cero en el Anxo Carro: "En Almería hay muchos empresarios y personas físicas con mucha capacidad económica, que den el paso porque hablan mucho, pero no hacen nada. Ojalá se venda a gente que tenga capacidad para hacer un proyecto más grande e importante y que el Almería llegue otra vez a Primera División y tengamos un superequipazo. Si me lo garantiza alguien hago la operación mañana, de verdad. Mi etapa ha llegado al final si viene alguien, lo que no puedo es dejar el club en manos de gente que no tenga la capacidad económica, las ganas y la experiencia de saber de lo que va esto para que cuando pasen dos años haya desaparecido".

Esas manifestaciones, hasta cierto punto inesperadas, solo pueden tener la intencionalidad de encontrar pronto a un buen postor porque, de lo contrario, estaría devaluando de forma imprudente el valor de la entidad. Ya se sabe que no es lo mismo vender sin necesidad que hacerlo con cierta obligación y otro año como los tres últimos sería insoportable para la masa social. Por eso las negociaciones se vana a precipitar en los próximos días o, no lo descarten, en las siguientes horas.

En los mentideros futbolísticos, con mayor o menor publicidad, se habló en su día de cierto interés de un grupo empresarial norteamericano y también de inversores procedentes de Oriente Medio apoyados en Fernando Sanz como intermediario. Nada de eso cuajó, pero quienes no parecen haber dicho todavía su última palabra son inversores centroeuropeos con intereses en el sector turístico almeriense.

Según ha podido saber este periódico, la figura encargada de ejercer de mediador en las conversaciones entre ambas partes es alguien que conoce a fondo el fútbol de la provincia: Juan José Melero.

No dejan de ser loable las intenciones públicas del presidente al admitir que "deben reunirse una serie de condiciones porque si no, al final se puede vender a cualquiera y tener al Almería en dos años en Tercera División", pero al final lo que va a primar es quien ponga más dinero encima de la mesa a la familia García Gabarrón. Lo que parece claro es que antes del 19 de junio, fecha prevista para la Junta Extraordinaria, podría haber novedades en la actual composición accionarial del club.