Las Ventanas FIBA afectan al ISE CB Almería

El ISE CB Almería se verá afectado esta semana de manera indirecta por las nuevas Ventanas FIBA de partidos internacionales, ya que por esta circunstancia el equipo almeriense ha aplazado el próximo partido que le debía enfrentar el próximo fin de semana en casa frente al Valencia Basket, a petición del club valenciano, debido a los compromisos con sus respectivas selecciones de varias de las jugadoras de su equipo.

El parón le servirá a las rojillas para tratar de recuperar a algunas de sus jugadoras tocadas, que jugaron este domingo en Las Palmas frente al Spar Gran Canaria a pesar de tener diversas molestias, y que puedan afrontar en las mejores condiciones los próximos e importantes envites ligueros del equipo almeriense.

Sobre este encuentro frente al líder invicto, el ISE CB Almería estuvo “muy bien hasta el descanso, pero luego en la salida del tercero nos precipitamos, perdimos tres balones seguidos, ellas no fallaron y cogieron una distancia de diez, doce puntos que supieron gestionar muy bien”, apunta el técnico del equipo almeriense, Paco Rueda, para quien “estuvimos peleando hasta el final, intentando que no se fueran y reducir la distancia pero no hemos podido”.

Otra de las claves fue el estado físico del equipo, con ausencias y jugadoras tocadas. “Se va notando según pasan los minutos en un partido intenso y físico, se nota sobre todo en la precisión de los tiros, que es una de las situaciones donde más se ha visto porque no hemos estado acertadas en los tiros exteriores”.

Ahora, con el parón de una semana, “ojalá se terminen de recuperar porque creo que cuando el equipo empiece a tener entrenamientos de calidad se va a notar mucho”.

En estadísticas, Alicia González es la cuarta máxima anotadora de la liga con 16.5 puntos, décima en valoración (16.7) y novena en robos de balón (1.8), categorías donde Conchi Satorre se mantiene como la mejor sub’22 con 11.4, 10.6 y 1.7, respectivamente. Isa Latorre es la sexta en asistencias (2.7) y Alicia González vuelve a aparecer en robos de balón, novena con 1.8. Samra Omerbasic ya es décima en tiros de dos, con un 51% (70/137)