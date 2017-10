El Vera gana el primer pulso por el liderato

El Club Deportivo Vera se pone al frente de la tabla clasificatoria tras imponerse el domingo a la Peña Deportiva de Garrucha en un derbi del Levante almerienses que además tenía el aliciente de ser un pulso por un liderato que, hasta este pasado fin de semana, estaba muy igualado. Los veratenses dieron un golpe sobre la mesa y dejaron claro que este año van a por todas, pero no tuvieron nada fácil dejar los tres puntos en su feudo de Las Viñas, donde los garrucheros llegaron a ponerse por delante en dos ocasiones. Pero la victoria de los locales tuvo un gran protagonista: Antonio Martínez. Más conocido en el entorno futbolístico provincial como Nino (como su hermano), fue el autor de los tres goles del cuadro que dirige Domingo Sánchez-Fortún, primer equipo que hace perder a sus vecinos de Garrucha esta temporada. Así, ahora solamente el Vera es el que ostenta la vitola de invicto tras ocho jornadas disputadas de competición. Con tres puntos de diferencia sobre los albinegros, el cuadro veratense se convierte por primera vez esta campaña en líder en solitario de una tabla clasificatoria en la que no deberá bajar los brazos lo más mínimo, porque además de sus vecinos, Huércal, La Cañada y Plus Ultra empiezan a pisar cada vez más fuerte.