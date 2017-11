Verza: "El club da en el pleno con Lucas"

-¿qué puede ofrecerle Lucas Alcaraz al equipo?

-Coincidí con él en mi primera etapa en el Almería y cuando me fui al Levante estaba él. Mi experiencia es que tiene muy claro lo que quiere, trabaja muy bien el equipo en todas las líneas. Defensivamente a sus equipos es difícil hacerles daño y a partir de esa buena base defensiva también trabaja muy bien hacia adelante. Tiene muy claro lo que hay que hacer cuando se recupera balón y cuando no se tiene. Parece serio desde fuera pero conociéndolo, en el trabajo sí que lo es, pero no tanto como se le pinta.

-¿Acierta el club trayendo de nuevo al técnico granadino?

-Yo personalmente creo que sí, que da en el pleno con esa contratación. Es un técnico experto que conoce perfectamente Segunda y por su carácter y trabajo nos viene bien para el cambio de actitud del vestuario. Por su manera de ser es necesario para darnos cuenta de que ese no es el camino, sino que tenemos que espabilar. Pone a cada futbolista con las orejas de punta y en alerta. Ahí se ve otra cosa entrenando.

-¿Ganas de volver tras mes y medio lejos del terreno de juego?

-Sí, muchas. Han sido un mes y una semana muy largos para mí. El futbolista quiere ser protagonista y se pasa mal viendo que al equipo no le salían las cosas como queríamos.

-¿No piensa que tantos cambios pueden llegar a despistarlos?

-Sobre todo por los cambios habidos tras la destitución de Ramis y una semana con Fran. Ahora el míster nuevo... Debemos estar atentos y asimilar cuanto antes lo que se nos pide. Los cambios necesitan una adaptación y no hay tiempo. Es cosa nuestra que esos cambios llegasen porque los jugadores somos los que trasladamos al terreno de juego lo que se nos pide y no estábamos siendo capaces.

-¿Las sesiones con Lucas son más intensas que con Ramis?

-Son más largos porque para empezar tenemos unos 40 minutos de trabajo en vídeo y en pizarra donde se nos explica cómo hay que defender y cómo hay que hacer transiciones defensa-ataque. Se nos da información y no sé exactamente la diferencia de tiempo respecto a lo que entrenábamos antes. Siento que hay mucha intensidad y ganas, pero no sé si es por la inactividad mía al notar el ritmo más elevado, pero mi experiencia me dice que suele pasar tras un cambio de entrenador. No sé por qué lo hacems antes, el dar el 100% de nosotros mismos para agradar al entrenador y ganarnos el sitio. Nuestro trabajo es hacerlo cada día, desde que empieza la temporada hasta que acaba. La sensación de ir al máximo en un entrenamiento y que haya hasta agresividad de más por querer agradar es latente.

-¿Es el Barça B un filial atípico por su calidad y desparpajo?

-Es el filial de uno de los mejores equipos del mundo, una selección internacional que firma a las mejores promesas del fútbol. Hay que respetar mucho a sus jugadores pese a la juventud, ya que les hace querer demostrar que están preparados para dar el salto a Primera, con esas ganas y desparpajo. Diferente es esa picardía o saber estar que al final les penaliza. Cuando me he enfrentado a ellos han sido partidos de mucha ida y vuelta por su parte, pero estando bien en defensa se les puede meter mano. A partir de enmendar errores al equipo se le va a ir viendo el crecimiento desde atrás para sacar puntos tanto dentro como fuera de casa.

-¿Juegan y dejan jugar?

-Se preocupan poco de lo que tienen enfrente, sea el primero o el último. Tenemos que saber cómo y cuándo hacerles daño, pero tenemos que hacer el trabajo para poder decir que juegan y dejan jugar. Arriba tienen mucha calidad y si les dejas vas a sufrir y pasarlo mal.