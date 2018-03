Verza: "El que juega con fuego se quema"

Con Verza restablecido ya de su segunda lesión, el Almería recupera algo más que un timón sobre el campo y una extensión de la pizarra de Lucas en el terreno de juego. El vestuario, repleto de gente joven, gana además su experiencia para las concentraciones, para esos instantes previos y posteriores a los partidos en los que hay que dar una palabra de aliento u ofrecer una lectura certera de la situación.

Verza está de vuelta y aprovechaba su primera comparecencia tras seis jornadas en el dique seco (su última aparición data del pasado 3 de febrero en Lorca) para recordarle a todos sus compañeros que con el Córdoba apretando los dientes por abajo, no pueden dormirse en los laureles.

Menos aún un equipo que ha coqueteado peligrosamente con el descenso las dos últimas campañas, salvándose en la última jornada: "Estoy viendo que equipos como el Córdoba vienen con dinámicas muy buenas. Al final va a estar ahí aunque hace un mes todos lo dábamos por descendido. La Cultural no renuncia nunca a su tipo de juego y cuando le salga va a estar peleando, por lo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza lograr el objetivo cuanto antes. Los dos últimos años hemos jugado con fuego y nos hemos salvado de la quema, pero tanto jugar con fuego te puede quemar. Tenemos que ser serios, no dejar escapar partidos aunque venga un rival con otros objetivos por arriba. Hay que competir e intentar ganar para llegar a esos 50 puntos que año tras año valen para lograr la salvación".

Recién restablecido podría tener la oportunidad de entrar directo al once en Reus habida cuenta de la baja de Sulayman, si bien aún lo considera precipitado al verse justo físicamente: "Estoy contento por el alta, ha sido mucho tiempo viendo los toros desde la barrera y a un futbolista lo que le gusta es estar siendo partícipe de las victorias de su equipo. Es diferente que esté rodado como el resto de compañeros al llevar seis jornadas fuera. Me queda un punto para coger la misma forma, pero disponible estoy, ya es decisión del entrenador. Al irse Sulayman hay un puesto vacante. Callejón también está y el míster tiene un abanico para disponer. Él decide, lo importante es sumar para el grupo".

El tramo de calendario que le costó el pusto a Ramis continúa deparando dificultades y por delante aún resta viajar a Reus, recibir a un renacido Sporting de Gijón y visitar el siempre difícil Ramón de Carranza: "La lectura nuestra tiene que ser la de ir jornada tras jornada, no hay que pensar más allá. Hay que ir a Reus con la mentalidad de devolverle lo que nos hicieron, llevarse los tres puntos del Mediterráneo, ¿por qué no lo vamos a hacer allí? Está claro que en la primera vuelta esta racha fue un bache importante nuestro que le costó el cargo a Ramis y tenemos que sobreponernos. Intentaremos ese mes y medio o dos meses que la poca aportación de la primera vuelta se mejore. El pensamiento no debe ser otro que el Reus".

Verza opina que el equipo está capacitado para lograr mantener la ventaja en el marcador si se adelanta, pese a lo ocurrido en Valladolid y otros campos este curso: "Ha habido otras jornadas que nos pusimos por delante y perdimos justamente porque enseguida te vienes atrás. Si somos capaces de ir a por el segundo gol, el Valladolid estaba prácticamente muerto. Con resultado corto, te vienes atrás para guardar y ellos van saliendo, te hacen el empate y te cuesta los tres puntos. ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacer un 0-2 fuera de casa? Es complicado, pero estamos capacitados".

Lo que todavía no tiene claro es su futuro, cedido como está por el Levante y teniendo aún un año más de contrato con la entidad granota: "No pienso cuál va a ser mi situación el año que viene, quiero conseguir cuanto antes salvar al equipo. Me queda un año en el Levante y veremos cómo transcurre todo. Allí también se juegan otras cosas, pero a mí lo que me interesa es lo de aquí, que el Almería se quede en la LFP y a partir de ahí ya veremos".