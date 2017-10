Y Verza sacó su fusil

Con Ramis de momento es Morcillo el responsable de tirar los penaltis, tal y como se vio contra el Sevilla Atlético, lo que no ha impedido que Verza estrene su cuenta realizadora tras su retorno desde el Levante. En total, con sus 17 goles (11 desde el punto de penalti), el valenciano ha aportado 26 puntos en las cinco campañas como unionista. Solo en dos choques (Sporting y Madrid) sus goles no acarrearon puntos.

La convulsa temporada siguiente se mantuvo como responsable de los once metros y sumó cinco goles más a su hoja de servicios, marcándole de nuevo al Elche y la Real, sus víctimas favoritas junto a Granada y Atlético, pero también al Real Madrid, Eibar o Getafe, este último en una eliminatoria copera. A modo de curiosidad, uno de esos cinco tantos lo marcó con Francisco en el banquillo, otro con Rivera, dos con Juan Ignacio Martínez y el último con Sergi Barjuan, lo que da una muestra del año de locos.

El oriolano suma de esta forma a su cuenta particular desde que viste la rojiblanca la decimoséptima diana, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta su posición de mediocentro, repartidas en cinco temporadas distintas. El estreno goleador le llegó en el curso 2011-2012, primero en Almería, cuando a las órdenes de Lucas Alcaraz abría el marcador en Tarragona en la 22ª jornada de Segunda, con victoria final sobre el Nástic por 1-2.

Verza, Caballero y Mandi, tocados; Tino aún no está

Los que fueron titulares contra los vallisoletanos realizaron ayer un trabajo de recuperación, mientras el resto hizo un entrenamiento compensatorio en el campo de La Vega en el que se ensayaron diferentes situaciones de partido. No estuvieron todos con el grupo, ya que Morcillo, Mandi, Verza y Caballero, además de Tino Costa y Hicham, estuvieron al margen, lo que no significa que no puedan estar disponibles para la cita del domingo contra el Reus, a excepción del hispano-marroquí. Verza y Caballero, que tuvieron que ser sustituidos, tienen sendas dolencias en el aductor de la pierna derecha y están pendientes de unas pruebas médicas para saber el alcance real de la lesión. Mandi se trató con los fisioterapeutas de varios golpes y Tino Costa trabajó a las órdenes del recuperador físico.