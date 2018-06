Vía libre para el segundo equipo

Con la motivación propia de encarar una semifinal de play off a Segunda B y la de saber que el primer equipo ya está salvado, el Almería B encara hoy la ida de su eliminatoria ante la Arandina. Vía libre para un filial que ya sí depende de sí mismo para seguir vivo en su lucha por alcanzar la categoría de bronce.

Sin saber como quedaría el primer equipo en Lugo, la expedición rojiblanca partió hacia tierras burgalesas ayer por la mañana. Tras 700 kilómetros, con parada para almorzar y estirar las piernas, los almerienses quedaron concentrados en Aranda de Duero, donde hoy jugarán, sobre el césped de El Montecillo un complicado partido de ida ante un rival que les va a poner las cosas muy difíciles a los de Navarro, ya que sus registros, sobre todo durante la segunda vuelta del campeonato, demuestran el potencial del cuadro castellano-manchego.

El entrenador del Almería ha preparado a conciencia a lo largo de toda la semana este primer duelo de la semifinal por el ascenso ala categoría de bronce, independientemente de lo que ocurriese con el Almería de Fran Fernández. No obstante, bien es cierto que el de La Mojonera no ha podido contar con todos sus efectivos durante las sesiones preparatorias, ya que Navas, Callejón, Lin y Engonga han estado con un primer equipo con el que finalmente estuvieron anoche en Lugo, aunque todos están disponibles para jugar hoy frente a la Arandina, después de hacer cuatro horas más de viaje desde la ciudad gallega, en un choque en el que el central Sofian será baja por lesión. Ni en Aranda de Duero gustó que tocara el filial en el sorteo del pasado lunes ni en Almería se celebró tampoco que la Arandina fuese el siguiente escollo para los canteranos de la UDA. Será un choque entre dos estilos muy diferentes, con un cuadro local que en cuanto a coeficientes generales destaca más que un Almería B temido por su capacidad de toque, su velocidad y la efectividad de sus delanteros. Pese a ello, los de Esteban Navarro, teniendo en cuenta los daños colaterales del primer equipo, no tendrán un envite nada fácil en una localidad volcada con los suyos.