Cuando Vicandi vea la repetición...

Antes se le decía a los colegiados que se pusieran gafas, ahora es mejor que vean el resumen del partido online y se dé cuenta de que metió más él la pata, que Nauzet en la jugada del penalti. Quizás en alguna toma de televisión, con la cámara lejana,se pueda dudar. Pero estando bien colocado como estaba el colegiado vasco, su error es de bulto y empaña el partido sacrificado de los rojiblancos y la buena actitud que puso por su costado Nauzet Alemán, titular por primera vez en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Las múltiples ausencias en el centro del campo, que tendrán su continuidad frente al Reus tras la roja a Fidel y la lesión de Verza, le dieron la oportunidad al canario, que dejó una buena impresión. No es el futbolista de antaño, pero tampoco está en un equipo virtuoso, en el que pueda asociarse y sacar más partida a su juego. De hecho, era el único que trataba de pedirla en el interior y en cuanto lo hacía, tenía a tres rivales encimándoles y ningún compañero para socorrerlo. Junto a Pozo, Nauzet y el Almería ganará muchísimo. Pero sin el malagueño y sin Tino Costa, al que también le gusta desengancharse y llegar, el canario no pudo hacer nada más.

Y eso que el equipo se vació, lo dio todo y Alcaraz intentó sustituir a Pozo, pero su fútbol es más de contención y salida de balón, que de recurso rápido y pase ágil en zona de tres cuartos. Ahí radica uno de los principales problemas almerienses, cuya plantilla no tiene la indolencia de las dos últimas temporadas, pero va muy justa en lo que a recursos ofensivos se refiere. Desde la línea del centro del campo hacia la frontal del área, hay un espacio enorme que a Ramis le está costando ocupar con garantías. Pozo trata de hacerlo, Nauzet lo intentó ayer, a Alcaraz no se le ve tan cómodo como cuando sale desde atrás... Por eso, entre otras cosas, los delanteros son islas desiertas. El doble pivote defensivo debilita la zona desde la que se ganan los partidos. O, por lo menos, desde la que se genera peligro: la mediapunta y las bandas, puesto que Ramis sólo usa como extremo a Fidel, que no anda muy inspirado hasta el momento.

Esto lo notó Nauzet, cuyo físico no le da para ser un carrilero a la antigua usanza, pero sí que se incorporó bien al ataque y trató de colaborar en defensa. Como a Tino Cota, al canario le faltan algunos minutos para ir creciendo en su juego, algo que agradecería el Almería ofensivamente. Con las bajas que se avecinan por tanta expulsión, algo que debe hacerse mirar la plantilla, vendrán más oportunidades y será el momento para que den el salto que necesita de calidad el once.