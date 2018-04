Victoria de Porém y Marques

El portugués Ricardo Porém, en coches, y Alejandro Abreu, en motos, se proclamaron vencedores de la Baja Almanzora, prueba inaugural tanto del Campeonato de España de Ralliess TT y de la Copa de España de Bajas TT de motos, que se disputó a lo largo de doce municipios en la provincia de Almería.

Tanto Porém como Abreu, que terminaron líderes en sus respectivas competiciones en la jornada del sábado, sentenciaron su triunfo sobre el recorrido de 96 kilómetros sobre el que se desarrollaba la prueba el domingo, con dos pasadas en la prueba de coches y solo una en la de motos.

Ricardo Porém (Mini Cattiva), con Luis Marques como copiloto, no daba opciones a sus rivales en la jornada final de la Baja Almanzora y dejaba prácticamente asegurada su victoria en la primera pasada al sector, sacando nueve minutos más al boliviano Ricardo Gutiérrez (Ford Ranger), segundo clasificado. Así, Porém solo tenía que no cometer ningún error y administrar bien una ventaja de más de 17 minutos en el último tramo de la prueba, algo que hizo con creces ya que solo se dejaba 25 segundos . El podium de la general lo cerraba Jordi Abril (Polaris RZR XP Turbo), primero además en la categoría de buguies y líder del desafío Road to Merzouga por el cual el ganador nacional de esta modalidad acudirá al Merzouga Rallye 2019, una de las carreras de las Dakar Series para buguies.

En cuanto a la Copa de España de Bajas TT de motos, Alejandro Abreu (Beta) completaba su pleno de victorias parciales ganando también la jornada del domingo, y ampliando su renta sobre Juan Jesús Sánchez (Sherco), segundo, y David Guardiola (RS500R), tercero.

La próxima cita del Campeonato de España TT será el Rali TT Mar de los Olivos, en Jaén, los próximos 19 y 20 de mayo, mientras que en la Copa de España de Bajas TT el calendario tendrá que esperar hasta la Baja Dehesa de Extremadura, en el próximo mes de junio.