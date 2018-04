Victoria blanca plagada de suplentes

El Real Madrid se reencontró con el triunfo en el Santiago Bernabéu, donde no vencía desde el 18 de marzo, en un premio excesivo ante los méritos de un combativo Leganés, que fue golpeado con crudeza en el primer acto con los tantos de Bale y Borja Mayoral, pero que acarició el empate.

Bale, que había intentado marcar desde el inicio, sacó provecho de un rechace a un disparo de Benzema. Era el minuto 8 y el remate de zurda del galés puso en ventaja al Madrid.

Pero los blancos no le metieron la intensidad necesaria, y el Leganés no desaprovechó la oportunidad de adelantar metros y crear peligro. Explotó el flanco de Theo siempre para desequilibrar, y los centros de Zaldua no encontraron por milímetros los remates de Guerrero.

Amrabat, siempre anárquico al rigor táctico, incordiaba el orden defensivo madridista, con Casemiro como único titular que empleaba Zidane, retrasando su posición para jugar de central. El palo frenó al conjunto pepinero en un remate cruzado en el primer palo de Guerrero, que acarició la madera, y un disparo en estático y de puntera de Amrabat, que repelió el travesaño.

Apareció donde un 9 huele el peligro, en el segundo palo, para rematar a la red una acción a balón parado que había peinado para atrás en el primer palo Bustinza, anulando la posición antirreglamentaria. El 2-0 era un castigo excesivo a los méritos del Leganés.

El Madrid se terminó de desconectar en el segundo acto. Tanto, que sólo firmó un disparo a puerta. Y ante tanta pasividad, llegó el gol del Leganés: Amrabat se marchó con facilidad de Theo y Brasanac marcó a placer con Vallejo y Achraf mirando. De ahí al final, fue Casilla el que más trabajó para evitar el empate del Leganés.