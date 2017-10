Victoria sobre la bocina

La Unión Deportiva Almería B sufrió de lo lindo pero logró llevarse los tres puntos en su visita al Matías Prats, donde olvidó el tropiezo (primero del curso) que tuvo pocos días ante en el Mediterráneo frente al San Pedro (0-1). El duelo fue muy igualado desde el inicio, aunque el local Rubén López mandó un balón al palo tras rematar de cabeza en el minuto 17', siendo esta la ocasión más clara de los jiennenses y de toda la primera parte en general, que finalmente acabó con el marcador inicial de cero a cero. Saltó más enchufado el cuadro de Fran Fernández en la segunda parte y pronto obtendría su premio. Fue de las botas de Darío Guti, que adelantaba a los almerienses en el minuto 49. Pero las tablas no tardarían en imponerse de nuevo en el tanteador. Adri, de penalti, hacía el 1-1 en el minuto 55. No se vino abajo el filial del Almería y siguió buscando un triunfo que llegaría, in extremis, en el minuto 90, en una pena máxima muy discutida por la parroquia local que transformó Sergio Pérez. El Torredonjimeno rozó de nuevo el empate en el descuento.