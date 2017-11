Visita 'laboral' de Sánchez a tierras pitiusas

Estuvo un año, pero dejó huella. Es lo normal que suele suceder con un jugador que además de ser extraordinario en la pista, es capaz de llegarle al corazón de la gente. Sucedió igual la temporada anterior a su estancia pitiusa cuando en Soria puso el listón muy alto. Con él, los castellanos jugaron la semifinal de la Superliga y con él los pitiusos por poco se meten en la final, en ambas ocasiones ante el mismo rival, ante Unicaja Almería. Ignacio Sánchez se prepara para otro momento emotivo desde los ojos de un profesional: "La vuelta a Ibiza la vivo igual que viví mi vuelta a Soria, con muchas ganas, con ganas de ver a la gente que dejé allí, porque aunque no sean parte de mi equipo, forman parte de mí también".

Eso sí, por si acaso hiciera falta, introduce el matiz: "Eso no quita que vaya a ganarles, yo los quiero mucho, pero voy a hacer mi trabajo y a intentar ganar el partido, como todos los de fuera de casa, uno más". Además, se parecen poco su Ushuaïa y el de esta temporada: "El equipo que hay ahora no tiene nada que ver con el que había el año pasado, y si digo la verdad, no sé cómo están entrenando ni cómo están jugando; nosotros todavía no hemos visto nada de su juego, esta semana tenemos dos sesiones de vídeo y analizaremos su sistema de juego, pero por los jugadores que hay, que esos sí los conozco, no tiene nada que ver el equipo de ambas temporadas, así que no sé qué nos encontraremos allí".

De lo que no le cabe ninguna duda al colocador almeriense es que más allá de las acciones dirigidas por Macelo De Stefano, lo que queda siempre es la garra. Fue su casa, y estuvo feliz, pero ahora está en su ciudad, en sus orígenes y con su ambición de siempre: "Estoy muy contento con la decisión que he tomado; sabía que este año íbamos a tener un equipo muy competitivo y a optar a todos los títulos, y por eso he venido, para trabajar duro y para seguir optando a todos los títulos, como lo han hecho todos los años".