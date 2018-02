(21-23) Vital victoria de Unión Rugby Almería

Era fundamental lograr el triunfo, uno más en Madrid y suma y sigue, ojalá que así sea la próxima temporada. Último de los partidos en la capital de España en la liga regular e imponente victoria ante un gran equipo que opta a acabar cuarto al término del curso. Otra vez hubo que sufrir mucho, pero de esa pasta están hechos los cruzados, tal y como han venido demostrando durante todos estos años en División de Honor B. Pablo Jiménez tenía un plan y sus hombres lo ejecutaron a la perfección, si bien era impredecible el dato importantísimo de tener que afrontar toda la segunda parte con un jugador menos. Se inició sin Neli, se siguió sin Jules y se acabó sin Luis Vergel, pero hubo disciplina en la defensa, sabiendo manejar a la perfección todos los momentos del partido.

“Ha sido un partido muy intenso desde el principio, en el que los dos equipos lo han disputado con muchísimas ganas”. Jiménez no ocultó su orgullo tras lo que sus jugadores habían hecho en el Paraninfo de la Universidad Complutense, “un campo que es muy ancho, lo cual es bueno, y que por ello ha permitido que se vea mucho juego de carrera”. El guión del mismo comenzó con un marcador adverso desde muy pronto, ya que en el minuto 2 hubo ensayo transformado tras aprovecharse de un golpe de castigo, una touch y algún error de Unión Rugby Almería. No afectó, puesto que había confianza en el potencial, pese a las bajas, una en puesto clave. El ‘8’, ante la ausencia por lesión de Melián, fue para un gran Dunn, fajándose muy bien siempre, como toda la tercera línea.

Recortó URA con una patada a palos transformada por Nacho de Luque y tuvo otra ocasión más que se falló antes de que se hiciera efectivo lo que Jiménez ya sabía: “Ha habido continuas transiciones por parte de los dos equipos desde zona 1 a zona 3, con la zona 2 prácticamente sin utilizarse”. En una de ellas Sebas Urgu tiró de calidad para darle la vuelta al marcador con un try ‘marca de la casa’ que no fue transformado. El 7-8 se fue hasta un 7-11 al descanso gracias al acierto a palos de Juan Graciarena, si bien se quedó la ‘herencia’ de la expulsión temporal de Stephen Neli para el comienzo de la segunda mitad, sin acierto de Cisneros Z en la patada a palos del golpe con el que Ignacio Vergara entendió que había amarilla para el ‘3’ de URA.

Tras la reanudación los cruzados supieron empezar a sufrir, contemporizando a la espera de la entrada al campo de Neli diez minutos más tarde. Se defendió dando una primera muestra de lo que habría que hacer el final. Ya con todos en el campo, aunque fue por poco tiempo, se aprovechó para hace un robo en el campo contrario y que Kotze completara el trabajo con un segundo ensayo que ponía más renta, si bien no fue transformado tampoco. El robo fue de una touch, muestra de la citada concentración y compromiso. Seguía errático en los tiros a palos los madrileños, que de nuevo, tras dos minutos en igualdad de fuerzas, tuvieron otra superioridad numérica con un retardado de Jules riguroso y la consiguiente expulsión. Esa vez sí lo aprovecharon y ensayaron.

El 14-16 era inquietante para los almerienses, sin duda, y hubo que tirar de más y más compromiso, sobre todo con la presión y las ganas de ganar lógicas de Cisneros Z. Viendo que no era posible abrir las cortinas unionistas, y que los minutos pasaban, en una imprecisión apareció uno de los hombres más en forma de URA, Ismael Varas, para en una patada con error defensivo cazar el balón aprovechando su excepcional velocidad punta y ensayar prácticamente bajo palos. De transformación sencilla, Graciarena completó los siete puntos y se tomó aire a falta de un cuarto de hora, y todavía en inferioridad numérica. Con Jules ya en el campo, y para que los cruzados siguieran siendo uno menos, el expulsado fue Vergel a falta de diez minutos.

El árbitro avisó de que no iba entrar más en el partido, pese a que no se acabó en el 80 sino que hubo alargue, todo jugado con 14 por parte del XV cruzado. La presión local le valió otro ensayo bajo palos también transformado para que la tensión fuera máxima, ya que subió al marcador un apretado 21-23 que se defendió con uñas y dientes en la citada inferioridad. Orden y más orden, con el coraje a cuestas casi un cuarto de hora de dejarse todo sirvió para obtener por fin una buena recompensa a tanto esfuerzo. En la última jugada se echó el balón fuera y se ganó un extraordinario partido, no solo por los valiosísimos 4 puntos, que estuvieron cerca de ser 5 por el bonus ofensivo, sino por el honor puesto en valor por unos jugadores que merecen la División de Honor B. Renta de siete puntos sobre Universidad de Granada ahora tras su derrota contra el Trocadero de Marbella, la próxima jornada ante Liceo puede ser definitiva.

FICHA TÉCNICA

Complutense Cisneros Z (21): Lemos, Ferichola, Pajarres, Ayerra, Mannes, Mosquera, Navarro, Pradas, Gutiérrez, Folgueira, Ruiz, Giuditta, Pipaón, Arnedo y Núñez. También jugaron Santiago Fernández, Martín Fernández, Calvo y Encinas.

URA (23): Piloto, Biya, Stephen Neli, Padilla, Kotze, Toti, Luis Vergel, Dunn, Graciarena, Nacho de Luque, Ismael Varas, Manolo Ortiz, Tietie, Sebas Urgu y Jules. También jugaron Juanma, Pufo y Rullo.

Árbitro: Ignacio Vergara. Expulsó temporalmente a Neli (min. 40), Jules (min. 57) y Luis Vergel (min. 71), todos por parte de URA.

Tanteo: (7-0) min. 2, ensayo de Lemos transformado por Núñez. (7-3) min. 8, patada de castigo transformada por Nacho de Luque. (7-8) min. 24, ensayo de Sebas Urgu. (7-11) min. 36, patada de castigo transformada por Graciarena. DESCANSO. (7-16) min. 54, ensayo de Kotze. (14-16) min. 61, ensayo de Giuditta transformado por Calvo. (14-23) min. 66, ensayo de Ismael Varas transformado por Graciarena. (21-23) min. 67, ensayo de Ruiz transformado por Calvo. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo novena jornada del grupo C División de Honor B disputado en el Paraninfo de la Universidad Complutense ante unos 200 espectadores aproximadamente.