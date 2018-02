Vitolo y diez más ante el colista Málaga

El Atlético visita al Málaga en La Rosaleda, un partido esencial por la Liga, por los nueve puntos de desventaja del equipo rojiblanco con el líder Barcelona, así como por las urgencias del colista, y una ocasión para Vitolo, por primera vez titular en el once de Diego Simeone en este torneo. Cinco jornadas después de su inscripción con el conjunto madrileño, el canario jugará de inicio en la Liga. Ya había formado en la alineación en dos encuentros de la Copa del Rey, contra el Lleida y el Sevilla, pero en el campeonato sus apariciones se habían limitado a 28 minutos en dos choques, catorce en cada uno.

Sólo dos partidos ha jugado el atacante canario en la competición más transcendente siempre para el Atlético y para Simeone -más allá de momentos puntuales de la campaña-, y apenas cinco entre todos los torneos de los nueve que ha jugado su equipo en 2018, cuando su papel se preveía mucho más protagonista.

Quizá es una cuestión de tiempo, de adaptación a los detallistas mecanismos de su nuevo conjunto, como le ocurrió a Griezmann en su primera temporada en el club, a Saúl Ñíguez a su vuelta, a Yannick Carrasco a su llegada...

Hubo un punto de inflexión para los tres que ya no admitía dudas sobre su presencia habitual en el once, perdida en los últimos tiempos en el caso del belga. Una oportunidad aprovechada, la misma que tiene ante sí Vitolo, de vuelta al once cuatro encuentros después de su sustitución en el descanso ante el Sevilla.

El extremo derecho, la elección de Simeone para la visita a Málaga por delante del goleador decisivo ante el Valencia, Correa, es una de los cuatro nombres novedosos de la alineación respecto al triunfo del pasado domingo ante el Valencia. Los otros tres son José María Giménez, Gabi y Filipe Luis.