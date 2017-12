Un sabor agridulce en el balance anual de ISE CB Almería

Almería, al que tras la consecución del ansiado regreso a la Liga Femenina-2, los resultados no están acompañando, de momento, en el retorno a la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. Eso sí, el equipo trabaja para recobrar la confianza cuanto antes y conseguir los objetivos marcados, que no pasan por otra cosa que no sea la permanencia.

"Este año hemos vuelto a Liga Femenina-2, que es el objetivo que se planteó el club después del descenso en los despachos, y volver a competir en esta categoría es positivo para el baloncesto femenino en Almería y para el club", expresó Paco Rueda, en su doble faceta de presidente del club y entrenador, en las últimas dos jornadas del año, de la primera plantilla femenina.

Una plantilla que está ya de vuelta al trabajo "con el objetivo básico de mantener la categoría", y si bien "ahora mismo tenemos un balance de dos victorias y diez derrotas" sí que "todavía estamos en la línea de poder conseguir ese objetivo".

"A ver si el equipo, en estas mini vacaciones y con esta pequeña pretemporada, coge un poco de ánimos porque el final de año no ha sido bueno, y podemos volver a la senda del trabajo, porque esto solo se soluciona con trabajo", continuó Paco Rueda.