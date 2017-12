Un triunfo agridulceAl Madrid no le bastaron Doncic y Carroll

La selección española no encontró premio a su buen juego y pese a vencer claramente a Eslovenia, se medirá en los octavos con la todopoderosa Noruega, la vigente campeona mundial y europea, que no cumplió con sus deberes y cayó ante Suecia.

Se trata de un amargo desenlace que no debe ensombrecer el gran partido de España, que volvió a demostrar que posee recursos suficientes tanto en ataque como en defensa para dar la vuelta a un marcador, que se complicó notablemente para las guerreras en la primera mitad.

La selección nórdica, campeona mundial y europea, perdió ante Suecia contra pronóstico

No lo tuvo fácil la selección española, que no se mostró como el muro infranqueable que tanto hizo sufrir a Rumanía y Francia. Una circunstancia que llenó de dudas a la defensa española, que nunca supo compaginar las salidas para controlar los potentes lanzamientos de la lateral Gros y el necesario repliegue para defender a la pivote Ferfola, que campó a sus anchas en los seis metros.

Un cambio defensivo permitió a España contener el ataque esloveno o, al menos, comenzar a generarle dudas. Esa circunstancia permitió a las pupilas de Carlos Viver reducir su desventaja al descanso a un solo gol (13-14).

Una diferencia que las guerreras lograron enjugar definitivamente en el comienzo de la segunda mitad con un contundente parcial de 5-1, un parcial inconcebible sin el concurso de Musons, quien demostró su inmenso desparpajo en su debut internacional en una gran cita.

La clave del triunfo español, sin embargo, no estuvo en ataque, en el que brilló con luz propia Nerea Pena, autora de nueve tantos, sino en defensa, donde España volvió a mostrarse impenetrable.

A base de agresividad, muchas ayudas y, sobre todo, de una frenética actividad de piernas, las guerreras lograron secar por completo a Eslovenia, que ya no sólo no volvió a poder conectar nunca más con su pivote, sino que vio como su gran estrella, Gros, tardaba más de veinte minutos en anotar su primera diana.

Son los datos que explicaron la escapada del conjunto español, que, pese a su victoria sin discusiones y acabar la primera fase en la tercera plaza del Grupo A, se medirá en octavos de final con el rival que nadie quería, la todopoderosa Noruega, que falló ante Suecia cuando nadie lo podía haber esperado.

El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Alexandr Zhukov, aseguró que la investigación del dopaje de Estado en Rusia ha quedado cerrada después de que el COI admitiera que no podía aportar pruebas al respecto. "La Comisión disciplinaria del COI dijo que no había ningún apoyo estatal del dopaje en Rusia. Esta es una importantísima conclusión. Así que esta cuestión queda cerrada", dijo Zhukov al intervenir en la Duma, donde recordó que la comisión informó de que no había hallado "pruebas documentales" que confirmen un programa de encubrimiento de positivos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014.

Los españoles Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza fueron designados como los mejores tenistas de 2017 por la Federación Internacional de Tenis. Es el tercer reconocimiento para Nadal, el primero de Muguruza, y la primera vez en 19 años que los mejores, femenino y masculino, representan al mismo país. La última vez que ocurrió fue cuando los estadounidenses Pete Sampras y Lindsay Davenport lo lograron en 1998. Los otros reconocimientos fueron para el polaco Lukasz Kubot y el brasileño Marcelo Melo, en dobles masculino, y para Martina, Hingis y la taiwanesa Yun-Jan Chan, en femenino.

El atleta español de origen marroquí Illias Fifa se impuso en la cuadragésimo sexta edición del Cross de Cantimpalos, superando en la línea de meta a Ayoub Mokhtar, que aparentemente no compitió por la victoria, aunque los dos atletas negaron tal extremo al finalizar la prueba. Fifa alzó los brazos, cruzándolos en alto, en señal de protesta por la sanción cautelar que le fue impuesta tras la investigación a la que tanto él como Mokhtar están siendo sometidos por su presunta vinculación con una trama de dopaje y que ha impedido a ambos competir el domingo en el Campeonato de Europa.

Ni las brillantes actuaciones en ataque de Doncic (33 puntos) y Carroll (24) le bastaron al Real Madrid para encajar la tercera derrota seguida en la Euroliga y situarse en la octava plaza de la clasificación, la última que da derecho a la disputa del play-off por el máximo título continental de clubes. El equipo madridista, que fue de menos a más y que forzó una prórroga, acabó desfondado.