"No soy un apagafuegos y no he venido a hacer milagros"

-tercera entrega de su estancia en el banquillo unionista. ¿Semejanzas y diferencias?

-Cada vez ha sido diferente, pero ahora es más complicada porque quedan pocos partidos. No tenemos casi margen de error y es más agobiante. Es el reto más complicado de mi carrera.

-¿Sorprendido por la salida de Lucas Alcaraz?

-No me esperaba que se diera esta situación. No estaba en mi cabeza porque estaba centrado en la dinámica del filial. Me llamó Miguel Ángel Corona y me reuní con él y Alfonso García Piñero. Me dijeron que depositaban su confianza en mí. Y yo cómo iba a decir que no aceptaba la proposición, si este es mi club.

-¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Lucas Alcaraz?

- No he tenido ocasión. No sé lo que le ha empujado a tomar esa decisión. Pero con todo, hay que estar más confiado. Después de perder en Zaragoza, muchos daban al equipo por descendido y ahora tenemos tres puntos sobre el descenso y la ilusión de que se puede cumplir el objetivo de la permanencia.

-¿Se considera el 'Luis Molowny' del Almería?

-No vengo a hacer milagros. No soy un 'apagafuegos'. Estoy contento, ilusionado y totalmente preparado para el cargo. Para mí es un orgullo porque es casi imposible ser entrenador si antes no has sido futbolista profesional. Espero ganarme la confianza de todo el mundo para el futuro.

-En Almería llueve poco o casi nada, pero las críticas calan mucho. Del efecto se pasará al defecto Fran Fernández, ¿preparado para el tránsito?

-La de entrenador es una profesión de riego y es difícil que un entrenador que empieza la Liga la llegue a acabar. Espero ganarme la confianza de todo el mundo para el futuro. Seré un salvador si el equipo se salva o un fracasado si no lo consigue. Lo tengo totalmente asumido.

-¿Qué vestuario se encontró a su llegada?

-La gente no estaba bien y le faltaba confianza. Estaban tocados debido a la ausencia de resultados. Contra el Barça B transmitió esos nervios y falta de autoconfianza. Ahora va mejor y hay más cohesión a nivel de equipo.

-Su primera decisión fue dejar fuera de la convocatoria a Verza, un intocable para Alcaraz...

-Pudo haber sorprendido, pero entendía que era lo más oportuno porque ya teníamos tres mediocentros. El comportamiento del jugador ha sido excepcional después y va a ser importante. Hay que tomar decisiones. A posteriori, es más fácil.

-¿Cómo ve el calendario?

-Dependemos de nosotros mismos y eso es lo más importante. Hay enfrentamientos directos y pueden pasar muchas cosas.

-El filial se ha clasificado para la fase de ascenso.

-Estoy muy feliz y orgulloso por los chavales. Hay un grupo humano que merece mucho la pena. El equipo ha llegado bien a la recta final. Podíamos haber competido por el primer puesto con el Malagueño. El año pasado nos eliminó el Sporting B en semifinales. Creo que este año tenemos esperanzas de ascenso.

-¿Van a subir jugadores del filial al primer equipo ?

-Sería un marrón. Están totalmente preparados, pero los que tienen que sacar esto adelante son los del primer equipo.

-Y el último partido, duelo de zapilleros entre Francisco y usted.

-En el barrio de El Zapillo se juega mucho en la calle. Hay mucha afición al fútbol y ojalá que continúe mucho tiempo. Francisco y yo fuimos compañeros en el Plus Ultra.