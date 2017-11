No apuntala un once declarado en ruina

No se ha caído todavía, pero ya se puede considerar al equipo en ruinas. O, por lo menos, su rendimiento es ruinoso y no va a ninguna parte de esta manera. Ante un conjunto igual de flojo y malo, los rojiblancos evidenciaron todos y cada uno de sus problemas. Ni tienen sangre con la que encarar un encuentro en el que se juegan muchísimo, ni sacan a relucir la supuesta calidad que se les presupone, ni tienen la más mínima idea de cómo salir del bucle de autodestrucción en el que se han metido.

Las bajas y las frases manías y poco creíbles, como las de buen vestuario, capacidad de autocrítica y unión, son paparruchas. En este juego se trata de marcar un gol más que el rival. O encajar uno menos. Pero claro, cuando fichas a delanteros que no saben dónde está la portería contraria y el mejor defensa del equipo está en la grada, difícilmente pueden salir bien las cosas.

Las estadísticas, los lugares de posesión y las excusas tácticas que se dan cuando los conjuntos no funcionan, no le dicen nada a la grada. Ayer se pudo comprobar cómo sólo hubo aplausos para Hicham y Gaspar, dos de la cantera que pusieron pundonor y corrieron, algo que ya es mucho en un Almería que no sabe dónde tiene el norte. Ramis apostó por el marroquí y, sin brillar, hizo bastante más que Caballero y Juan Muñoz en toda la temporada. Tiró desmarques, buscó diagonales, apareció entre líneas, pero cualquiera se aburre cuando la defensa no sostiene a un equipo y el juego se limita a tener posesión sin ton ni son en la zona en la que el rival vive cómodamente.

El partido fue 0-2 porque el Cádiz es también para echarle de comer a parte. Sin embargo, tiene defensas que se dedican a defender, centrocampistas que no se complican la vida y delanteros que generan y marcan goles. Pero claro, éstos cuestan dinero y el Almería hace tiempo que ficha lo que ficha por no invertir. Son los riesgos que asumen los clubes austeros. O tacaños, porque arriesgar un proyecto tan importante por no gastar lo que se necesita en la categoría, no es una política de austeridad. Como siempre, ahora tocará acordarse de Uche, de los favores que te quieran hacer otros equipos, de la Virgen del Mar... Y si se revierte la situación, el año que viene volverá a pasar igual porque a este club no le da la gana de aprender.