Del autobús al podium

"¿a que no os atrevéis?"; "¿os apuntáis o qué?"; "¿sois capaces o no?". Con un tono más cachondo que imperativo comenzó la aventura deportiva del primer equipo de futbolistas veteranas de la provincia de Almería. Mati y Puri estaban viendo entrenar a sus hijos en el Tito Pedro y algunos directivos del Pavía les proponen formar un equipo de féminas para competir en un torneo en Málaga.

De primeras, a ambas les choca la idea, pues el fútbol femenino está ahora en auge, pero cuando ellas estaban en edad de competir, no existía ese boom. Sin embargo, les pica el gusanillo del balón, van casi a diario a los entrenamientos de sus hijos y "terminas aprendiendo cosas", reconoce Matilde Paniagua. "¿Por qué no?", se dicen. Y comienza el cásting para formar un once con el que viajar a Málaga, que culminaría a pocas horas de que el autobús arrancara rumbo a su primer torneo oficial.

Nos conocimos en el autobús, creíamos que nos iban a golear y dimos la sorpresa"Mati PaniaguaJugadora

"La mayoría de jugadoras nos conocimos mientras nos subíamos al autobús. Creíamos que nos iban a golear, pero dimos la sorpresa", con un segundo puesto que todavía les cuesta creer: "Sinceramente, no sabíamos lo que teníamos que hacer, ni habíamos entrenado. El árbitro nos iba indicando y explicando las normas. Poco a poco, hemos ido mejorando. Les ponemos muchas ganas, somos muy luchadoras y tenemos mucha ilusión. Nos sentimos como si fuéramos niñas pequeñas", explica Mati, cuya hija Alejandra es jugadora y árbitro, y también le aconseja en todo lo que puede. Eso sí, además de explicaciones técnico-tácticas, también hay que tiempo para el cachondeo y las risas.

Al debut se le unió un segundo torneo, también en tierras malacitanas, en la que las arlequinadas volvieron a subir al podium, en este caso al tercer puesto. Ahora, sin ningún nuevo reto en el horizonte, ellas quieren seguir jugando y el Pavía está pensando en organizar algún campeonato: "Ya que nos hemos enganchado, queremos seguir jugando juntas siempre que podamos. El club está pensando en organizar algún tipo de torneo de fútbol veterano para Feria, lo que nos permitiría volver a jugar", y favorecería que más mujeres se interesaran por practicar el deporte que más gente arrastra en España: "Queremos que haya más equipos de veteranas en Almería, para poder jugar entre nosotras si no una liga, sí por lo menos partidos con asiduidad. Es más, estamos pensando incluso en competir en la liga de Málaga porque nos lo tomamos en serio. Nosotras no teníamos ni idea de jugar y ahora nos encanta ponernos las botas y competir. Es una gran experiencia, te sientes como si volvieras a la infancia", apunta Mati.

A la espera de que lleguen nuevos entrenamientos, las veteranas arlequinadas siguen en su particular pretemporada en el Tito Pedro, donde observan de primera mano la gran labor deportiva y social que realiza su club. "El Pavía está aportando mucho al fútbol almeriense y, sobre todo, al femenino. Ojalá que pronto haya más equipos en Almería y que hagan falta más instalaciones para que todas podamos jugar", sentencia ilusionada la almeriense, con ganas de afrontar un nuevo reto sobre el césped.