¿Y si baja hoy el primer equipo?

La situación de los equipos filiales, sobre todo de los que militan en Segunda B o Tercera, siempre está atada a la incertidumbre, tanto en lo que se refiere a efectivos como a objetivos clasificatorios. Los primeros equipos, como no puede ser de otra forma lo condicionan absolutamente todo y, aunque no sea justo, sus resultados, buenos o malos, pueden condicionar de manera clara a sus canteranos del B, privándoles incluso de obtener un merecido premio a una magnífica temporada, como le podría ocurrir al Almería B si el primer equipo desciende hoy en Lugo.

¿Qué ocurriría si la UD Almería de Fran Fernández no logra la permanencia? Evidentemente provocaría que el filial ya no tuviese opción alguna de aspirar al ascenso a la Segunda B, categoría en la que militaría el próximo curso el primer equipo. La duda que han puesto de manifiesto en redes sociales a lo largo de esta semana muchos aficionados, tanto rojiblancos como de la Arandina, es la de saber si el conjunto de Esteban Navarro seguiría jugando la promoción de ascenso a la categoría de bronce. Según la normativa, si un equipo filial termina la competición en un puesto merecedor de jugar la liga de ascenso, puede disputar este play off si lo desea pero nunca tendrá opciones de subir de categoría si su primer equipo está en dicha competición a laque conduce dicha promoción, según establece el sistema de competición aprobado por la RFEF. Por lo tanto, el Almería, ocurra lo que ocurra, sí podría seguir disputando el play off hasta el final, siempre y cuando elimine a la Arandina.

Cabe destacar que, pese a saber las consecuencias de un supuesto descenso del primer equipo, siempre es bueno cubrirse las espaldas y decidir seguir adelante con la promoción de ascenso ante la posibilidad de un nuevo caso como el del Elche en 2015. Entonces, el Eibar (18º) recuperó su plaza en Primera División en el mes de julio mientras que el Almería (19º) bajó tras haber disputado su filial, casualmente, una ronda del play off. Sin embargo, su caso no fue forzado por la situación del primer equipo, puesto que el conjunto canterano cayó eliminado en su eliminatoria ante el Guadalajara. Por otro lado, bien es cierto que la motivación al encarar esta segunda eliminatoria ante la Arandina por parte de los jugadores del filial, si se confirmase la trágica noticia del descenso del primer equipo, no sería ni de lejos la misma que si existieran opciones de ascenso claro.