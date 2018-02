Cada balón es un partido

Si hay una palabra que define a Osasuna es intensidad. El conjunto que este sábado visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos, además de la calidad que ha podido fichar a base de talonario, destaca porque en su genética está la lucha y el sacrificio. Por eso, Lucas Alcaraz sabe que la única manera de salir victorioso es igualando al cuadro rojillo en sus virtudes. "Más que competir es ir a cada balón como en un partido. Por edad somos un equipo muy joven y con poca experiencia. Para ganar necesitamos a la gente activada desde los entrenamientos. El Osasuna te exige tanto que pensar en lo que supone un resultado no lo vamos a conseguir. No se pueden cometer errores y quiero centrar a mis futbolistas. Es un reto que tenemos", apuntaba para comenzar el técnico rojiblanco en la comparecencia de prensa de ayer.

Pero además de dejarse la piel sobre el campo, esta temporada Osasuna tiene jugadores de alto nivel gracias a que tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría. "Granada, Sporting y Osasuna cuentan con una capacidad económica importante, muy superior al resto. Vamos a necesitar estar bien colectivamente, e individualmente que todos tengan un alto grado de exigencia y activación. Tenemos que minimizar al máximo los errores en campo propio", por lo que les pide a sus jugadores que mañana estén a tope: "Todos los que participen de nuestro equipo tendremos que estar de un ocho para arriba; que tengamos un buen día y que estemos intensos y que sepamos ganar cada uno de los minipartidos de los que está compuesto un encuentro para así tener opciones de victoria".

De nuevo el entrenador granadino tendrá el hándicap de las bajas aunque habrá que esperar, según indicó, a la última sesión preparatoria de hoy viernes para saber con qué jugadores puede contar ya que Owona acaba de recibir el alta médica y Verza y Caballero son duda. A la hora de explicar la disposición en el campo, Alcaraz repite lo que ya demostró la semana pasada: "Podemos jugar con dos o con tres en el centro del campo. Yo creo que podemos alternar los dos sistemas y con ambos modelos nos ha ido bien, tanto con doble pivote como con trivote".

"Menos los lesionados, están todos para jugar. Verza creo que no llega y tengo dudas con Owona y con Caballero por cómo se ha desarrollado la semana pero, con el resto, están todos para jugar de inicio", matizaba el técnico rojiblanco que para terminar no quiso todavía enterrar a Córdoba, Sevilla Atlético ni Lorca: "No miro la clasificación hasta las cinco últimas jornadas, queda mucho y siempre se ven cosas sorprendentes".