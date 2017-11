"Para ser un bloque los de arriba deben apretar igual"

-¿qué impresión le han causado los métodos de Alcaraz?

-Es un entrenador diferente al que teníamos. Cada uno tiene sus ideas y vamos a intentar plasmarlas en el campo, pero lo importante es conseguir puntos.

No es plantar el autobús, sino estar serios y con el balón moverlo buscando situaciones de gol"

-¿En los entrenamientos qué les transmite?

-Tenemos que ser un bloque difícil de superar y para eso los de arriba tenemos que apretar igual que los de atrás, estar juntos y defender. Si no defendemos todos somos un equipo frágil al que le hacen daño y debemos aplicarnos todos.

-Sabrá que sigue con el sambenito de 'amarrategui' y de poner el autobús...

-No es plantar el autobús, sino estar serios y cuando tengamos la pelota moverla e intentar crear situaciones que nos acerquen al gol. No es un sistema defensivo, sino estar juntos para crecer y coger confianza con balón.

-Parece que ahora se pretenden colocar los cimientos de una casa que se empezó por el tejado...

-Cuando estás en una situación que te encuentras abajo en la tabla el equipo tiene que estar junto, defender bien y todos. A partir de ahí intentar crecer con balón y sacar puntos finalizando en gol las ocasiones que tengamos, de lo contrario es difícil.

-A nivel particular, ¿cómo se vio como segundo punta en el Mini Estadi?

-Mi trabajo es entrenar y el técnico decidirá si me pone en una u otra posición o si no me pone. Donde juegue intentaré dar el máximo al equipo, creo que detrás del punta estoy cómodo y bien.

-¿Cón qué 9 se siente más cómodo: Caballero, Hicham o Juan Muñoz?

-En los entrenamientos trabajamos juntos y nos entendemos bien, estoy cómodo con cualquiera pese a que tienen perfiles diferentes los tres por sus movimientos y características.

-La afición ha destacado su despliegue ante el Barcelona B...

-Ha habido partidos que he jugado mejores y otros peores. Contra el Zaragoza pude dar dos asistencias y por eso puede parecer que sea mejor que otros en los que yo creo que jugué mejor y al no hacer asistencia o gol no se ve tanto.

-¿Por qué razones se han visto abocados al descenso?

-Esta liga es muy igualada y pequeños despistes te marcan. A lo mejor nos hemos desconectado diez minutos de un partido y te ves ahí abajo por errores en momentos clave. Tenemos que ser un bloque estando concentrados los 90 minutos para crecer como equipo.

-El Tenerife no va a llegar en su mejor momento...

-Saldremos a por el partido, encadenamos dos sin perder. Ya sabemos que a partir del bloque defensivo debemos ir a por el partido y junto con la afición intentar que ellos no tengan ninguna posibilidad de sacar nada.

-Su compañero Joaquín se marca la meta de irse al parón navideño fuera de la zona roja...

-Es importante seguir sumando y coger una buena racha para salir de abajo. El último punto fue complicado y ahora llega un Tenerife que no está en buen momento pero que seguro será también complicado.