Más brecha en la tabla para Plus Ultra y Vera

Pese a llevar solamente tres jornadas de las liguillas, las diferencias son cada vez más claras entre los aspirantes, sobre todo en el play off de lucha por el ascenso, donde Plus Ultra y Vera siguen sin ceder puntos y ya sacan seis puntos de diferencia al tercer clasificado. Teniendo en cuenta que solamente restan siete jornadas, sin duda es una ventaja más que considerable para un cuadro ultrista que lidera tras golear por 5-1 al Garrucha y para un equipo veratense que hizo lo propio ante La Cañada por 5-2. Garrucheros y cañaeros se quedan con solamente un punto en la clasificación y tendrán que ponerse las pilas si no quieren ver escapar su oportunidad de dar el salto de categoría antes de tiempo.

En la batalla por la supervivencia, el Atlético Bellavista igualó 2-2 en Viator y sigue primero, siendo el único que aún no ha perdido ningún partido. Las cosas están más igualadas en el play off de permanencia, con el Comarca del Mármol a solamente un punto de los nijareños y el Comarca de Níjar a dos de los del Almanzora.