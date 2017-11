Con brillo de bronce

Como no podía ser de otra forma, un duelo como el que tendrá que afrontar esta tarde la UD Almería a las 16:30 horas bien merecía tener como escenario el Mediterráneo y no su anexo. Y así será, los de Fran Fernández volverán al interior del estadio rojiblanco para recibir al histórico Real Jaén en un duelo que llega cargado de mucho atractivo. Principalmente porque ambos son rivales directos en la lucha por quedarse en una de las plazas de play off, y por otro está la memoria de dos contendientes que libraron buenas batallas futbolísticas sobre el césped cuando los dos militaban en la Segunda División B, categoría en la que coincidieron durante cinco temporadas, de la 2010-2011 a la campaña 2015-2016.

De hecho, será la primera vez que almerienses (el B) y jiennenses se midan en el Grupo IX de la Tercera División. Los de Fran Fernández han preparado este partido a conciencia, con la cabeza puesta en volver a la senda de la victoria tras dos empates seguidos que han permitido que sus perseguidores acorten distancias y se iguale algo más ese grupo de equipos que luchan por meterse entre los cuatro primeros. Y precisamente esa plaza, la cuarta, es la que defenderá un cuadro jiennense que visitará por quinta vez en su historia a un filial al que ha ganado en dos ocasiones y sacado un empate cuando ha actuado como visitante. Su último viaje al feudo del Almería B acabó con un 0-3 en enero del curso 2015-2016, aunque en esa ocasión los almerienses eran colistas.