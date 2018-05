En busca de un once fiable

En el doble pivote alberga ciertas dudas el acompañante de Rubén Alcarez, fijo en su condición de pichichi y motor del equipo. A Fran no parece convencerle el estado de forma que atraviesa Verza, si bien el partido que cuajó Sulayman ante el Barça B, plagado de pérdidas peligrosas en la zona de creación, deja en el alero por cuál de los dos se decantará finalmente.

El bloque de la línea defensiva a priori también puede mantenerse, con Trujillo aprovechando la ausencia de Morcillo para consolidarse en el eje de la zaga junto al canterano Joaquín y Pervis aportando sus peligrosas incorporaciones desde el carril zurdo, si bien genera dudas el hecho de que Motta, con permiso del club debido a su reciente paternidad, no vaya a poder ejercitarse hasta hoy jueves.

En portería René tiene patente de corso mientras aguante con la amenaza de las cuatro amarillas pendiendo sobre su cabeza. Sus actuaciones están reportándole muchos puntos al equipo este curso y para ello no hace falta remontarse mucho, basta poner el vídeo del duelo ante el filial culé.

Al contrario, estaría barajando otras alternativas para hincarle el diente al conjunto chicharrero en el siempre complicado feudo del Heliodoro Rodríguez López, donde este curso solo han cedido dos derrotas. Ayer fue día de ensayo general y aunque la sesión se desarrolló a puerta cerrada en las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos, las ausencias y molestias de algunos jugadores dan pistas sobre una hipotética alineación en la búsqueda de Fran de un once fiable.

Fran Fernández tiene la posibilidad de repetir el mismo once que alineó ante el Barcelona B para el desplazamiento del sábado a Tenerife, pero parece poco probable que el técnico almeriense tenga en mente hacerlo.

Tino tampoco se ejercitó ayer y lo tiene complicado

Tino Costa no está roto, como el club anunció tras las pruebas médicas a las que se sometió después de que terminara el partido frente al Barcelona B con molestias en los insquiotibiales, pero eso no implica que pueda estar disponible para el desplazamiento a Tenerife. El argentino tampoco se ejercitó ayer con el grupo y sigue al margen realizando un trabajo más suave para evitar que las molestias que arrastra a nivel muscular deriven en algo más serio e irreversible restando apenas un mes de competición. Fran Fernández en última instancia deberá valorar si cuenta o no con él en función del dictamen de los servicios médicos del club, pero en caso de entrar mañana viernes en la lista de convocados parece difícil que pueda ser de la partida desde el inicio, quedando para disputar algunos minutos a lo sumo.