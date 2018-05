En busca del 'stopper'

A Fran Fernández se le plantea ante el Alcorcón un problema sobrevenido por la expulsión de Sulayman Marreh en Córdoba. El mediocentro gambio ha formado pareja en el doble pivote con Rubén Alcaraz desde la llegada del técnico almeriense al banquillo unionista.

Africano y catalán formaron de inicio tanto en casa como fuera contra Barcelona B, Tenerife, Granada y Córdoba, por lo que ante el conjunto alfarero será la primera ocasión en la que se vea obligado a deshacer dicha dupla.

Las dotes de contención de Sulayman junto con la llegada al área y el balón parado de Alcaraz hacían la mezcla equilibrada para la sala de máquinas que le gusta al preparador zapillero, por lo que ahora se abre un abanico de posibilidades para buscar un 'stopper' sustituto.

La preparación del duelo ante el conjunto madrileño arrancó ayer y todo está todavía cogido con pinzas a falta de perfilar el once en las sesiones de hoy y mañana a puerta cerrada, pero según lo observado en el Estadio Mediterráneo, Joaquín tiene muchas papeletas para regresar al centro del campo como pivote defensivo.

El jugador natural de Huércal de Almería desarrolló todo el entrenamiento en dicha posición, lo que da una pista de las intenciones de Fran Fernández. Dicho movimiento tiene su lógica, ya que a los otros posibles candidatos, Verza y Tino Costa, no se les ve enteros físicamente. El oriolano ha pasado un calvario de lesiones este curso y no está al 100%, como se vio en la carrera con Araujo que costó el 2-0 en Córdoba y perder el gol average particular.

Al argentino le ocurre algo parecido, ya que no ha sido capaz de coger el ritmo físico adecuado en toda la temporada (en el Nuevo Arcángel tal vez acusara salir de inicio), lastrado por la lesión de menisco que lo mantuvo cuatro meses en el dique seco. Sin olvidar que Fran Fernández lo prefiere como enganche en zona próxima a la finalización que distribuyendo el juego.

La tercera vía, en caso de necesidad, es tirar del canterano Callejón, a quien el hasta hace bien poco técnico del filial conoce a la perfección. Sin embargo en más de una ocasión ha dejado claro que las castañas tienen que sacarlas del fuego los miembros del primer plantel con contrato profesional y, mientras haya recursos, tienen prioridad.

Pasar a Joaquín a la media traería como consecuencia un agujero en el eje de la zaga. Trujillo y el canterano también han sido inamovibles para el entrenador afincado en El Alquián en los cuatro duelos que lleva desde que cogió las riendas.

En esa hipótesis Owona y Morcillo cubrirían la vacante, con más opciones para el central camerunés al estar mejor acostumbrado a desenvolverse en el perfil diestro, ya que Morcillo es zurdo. No puede tampoco descartarse la posibilidad de que Trujillo pasara a la suplencia y se decantara por la participación de ambos como hiciera en el 3-0 al Zaragoza.

El resto del once está a expensas de que la faringitis de Pozo no vaya a más, en cuyo caso el malagueño apunta a recuperar la titularidad (su entrada al campo en Córdoba le cambió la cara al partido), y a que el leve esguince de Nano no le impida repetir en el extremo zurdo, en cuyo caso podría suplirlo Hicham intercambiando la banda con Fidel.

En punta de ataque, dado que Caballero no acaba de recuperarse de las eternas molestias en el abductor, apunta a que podría repetir Juan Muñoz, que marcó sin validez en Córdoba. Soleri, en un segundo plano con Fran, está por ver si entrará en la convocatoria.