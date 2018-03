"Este calendario ya nos mató"

-Fue una de las mejores noticias de Huesca. Edoardo es un trabajador incansable, se pelea y lucha los 95 minutos. En el minuto 4 tuvo la más clara del partido y no consiguió materializarla, pero un minuto más tarde estaba en boca de gol para abrir su cuenta. En la segunda repitió y seguro que le refuerza. Llega de otro fútbol, en enero y a un equipo con problemas, es un punto a su favor.

-Era un delantero muy cotizado este veran para cualquier equipo de Segunda. Al final el Rayo consiguió hacerse con sus servicios y ha demostrado por qué tantos equipos, y no solo de esta categoría, peleaban por él. Está rentabilizando al máximo su rendimiento y goles, lleva bastantes jornadas seguidas marcando. Es un tío que tiene mucha hambre y gol, en cualquier pequeño despiste marca las diferencias en el área, que es lo que los delanteros quieren. Dentro de los partidos hay duelos individuales en los que tenemos que ser mucho mejor que ellos en nuestro área o sufriremos mucho porque tienen mucho gol. Con muy poco te lo pueden hacer y ponerte cuesta arriba el partido.

Respecto a las dinámicas y rachas, son parecidas. Ellos llevan ocho jornadas seguidas sin perder y son segundos, a día de hoy es el equipo más en forma y al que veo mejor, pero debemos mirar lo nuestro y no solo centrarnos en ellos. Llevamos también buenos números en casa y fuera, algo que nos refuerza. Será un partido bonito y disputado. Esperamos sumar porque luego vienen dos partidos seguidos fuera. Todo lo que sea sacar colchón respecto al descenso es bueno.

-Esa cláusula se ha impuesto casi en todas las cesiones del fútbol. Ojalá Lass nos pudiera ayudar, no se puede y es una baja más como las muchas que hemos tenido este año. Esperemos solventarla.

-La verdad que la entidad y calidad de la plantilla que viene el sábado puede igualar o mejorar la del Huesca. No me equivoco si digo que quizá el mejor equipo de la segunda vuelta puede que sea el Rayo. Van en una línea ascendente y es un candidato firme, así lo dice la clasificación, para este final de temporada. La plantilla que confeccionaron en verano más los retoques de enero hacen que sea el favorito a acabar en lo más alto, lo que hace que el partido del sábado sea muy difícil, pero como lo que hicimos el domingo y lo que nos viene este mes.

-tras visitar al líder toca el segundo, el calendario no les da tregua...

Renovación: "Ni mi agente ni yo tenemos propuesta del Almería"

Jorge Morcillo salió al paso de algunas informaciones en las que se apuntaba que el club, en concreto su director deportivo, Miguel Ángel Corona, le había transmitido una oferta de renovación en firme para continuar más allá del mes de junio, cuando expira el contrato de 3 temporadas que firmó en su día: "Ha habido una primera toma de contacto, pero todavía ninguna propuesta en firme ni cantidades. Simplemente se ha tanteado como dije hace un mes, pero no se ha avanzado absolutamente nada. A día de hoy ni mi representante ni yo tenemos ninguna propuesta del Almería. Sí que hay un interés, tanto de ellos como mío, pero no estoy en disposición de firmar nada porque no tengo nada encima de la mesa".