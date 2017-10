La calidad marca las diferencias

El Almería no hizo un mal partido en El Molinón, pero la derrota deja la sensación de que este equipo no da más de sí. A los de Ramis no les faltó intensidad, tampoco salieron a verlas venir como en otras citas del presente curso, pero la calidad del Sporting acabó marcando las diferencias. La impotencia es grande por el hecho de que hacer un partido serio en un feudo complicado no dio ni para arrancar un punto.

Todo por culpa de la espesura que arrastra este equipo en los metros finales, en la zona de finalización, donde a todos, y en particular a los delanteros, se le funden los plomos. No se entendió mucho de salida el banquillazo a Nano para contar con Pervis en el lateral zurdo conociendo las lagunas defensivas del ecuatoriano. Tal vez Ramis buscase que los de Herrera estuvieran más preocupados por defender sus incursiones apoyado por Gaspar que en prodigarse al ataque.

Más lógica tenía el debut de Javi Álamo en el costado diestro habida cuenta las bajas de Nauzet y Fidel, si bien se echó en falta una solución más imaginativa y que en reiteradas ocasiones se le ha insinuado a Ramis sin que llegue a escenificarla salvo unos minutos ante el Reus con Motta de lateral y Fran como extremo.

Sin esconderse en la gran cantidad de bajas, los unionistas saltaron al campo a hablarle de tú a tú a un rival llamado a buscar el ascenso este curso y que posee futbolistas desequilibrantes. Por momentos parecía que el Almería iba a hacerse con el control del juego dominando la posesión del esférico, pero entonces emergió la figura de Michael Santos, el ariete uruguayo que se sondeó en verano y acabó cedido en tierras asturianas.

El charrúa buscó un buen centro lateral de Calavera, al que Pervis llegó tarde para hacerle pantalla, y remató de cabeza con un bonito escorzo para poner el balón lejos del alcance de René, anticipándose a la marca de Joaquín al realizar el testarazo.

Se había consumido un cuarto de hora de juego y las buenas vibraciones iniciales se tornaban en sospechas. Pero el Almería no se descompuso, básicamente gracias a un canterano que juega con el descaro de la calle, encarando y driblando a quien le salga en el camino. Gaspar dio un recital de desborde por su costado, provocando una enorme cantidad de saques de esquina que, por lo común, fueron desperdiciados.

De media docena de córners a favor en el primer tiempo, botados inexplicablemente por Javi Álamo -desaprovechando así su gran envergadura-, apenas uno encontró rematador en la testa del camerunés Owona. El resto se perdieron en jugadas ensayadas mal ejecutadas o directamente mal lanzados.

Quien no falló en la segunda que tuvo fue el Sporting. Carmona vio un pasillo interior en la zaga almeriense y filtró un buen pase para Michael Santos, que recibe entre líneas para buscar en el segundo palo la llegada de Viguera, con la fortuna de que Joaquín, en su intento de despejar el peligro, desvía el esférico hacia su propia portería.

Dos ocasiones locales y dos goles, rozando la efectividad plena con la tercera, un disparo desde el balcón del área con la zurda de Rubén García que terminaba repeliendo el larguero.

Ramis movió ficha pronto en la segunda mitad en busca de la remontada dando entrada a Hicham y Caballero en lugar de un discreto Álamo y un desparecido Muñoz. Lo del ariete sevillano ya es para hacérselo mirar porque su aportación al juego colectivo viene siendo paupérrima.

Caballero mejoró el nivel (ya había alguien para rematar centros) y dispuso de la primera ocasión clara para los visitantes al controlar con el pecho un centro de Pozo y fusilar a Mariño, que reaccionó bien para repeler el esférico. El Sporting tuvo la puntilla en un contragolpe de Isma López abortado por Nano cuando encaraba a René sin que Prieto Iglesias viese nada punible. Ya en el descuento, una falta lateral botada por Pozo al segundo palo era rematada de cabeza fuera por Caballero. Este equipo se ha quedado sin gol.