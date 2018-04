Todo a la carta de Fran

Jorge Morcillo, que el sábado no podrá ser de la partida por una inoportuna rotura fibrilar que se produjo en el descuento del choque en Zaragoza, tuvo que salir por enésima vez en lo que va de curso a dar la cara en calidad de capitán del plantel para recordar que no se dan por vencidos y creen en la salvación.

El central valenciano asumía la culpa de los futbolistas en el carrusel de destituciones de técnicos que se ha convertido la UDA en los últimos años: "Estamos dolidos porque la salida de cualquier entrenador nos cuesta. Es gente que convive con nosotros casi 24 horas los siete días de la semana. Somos un grupo muy unido, llevo aquí tres años y han pasado muchos entrenadores, gente que cala y obviamente duele. Siempre se hace con la mentalidad de que el cambio sea para bien, relativamente se consigue en un corto periodo de tiempo y luego ese efecto deja de surtir".

Morcillo se ponía en la piel de Lucas Alcaraz y entendía la decisión adoptada por el granadino: "Se lo transmití a Lucas, su gesto dice mucho de él como persona y como entrenador. Lleva mucho tiempo en esto y vio que la única forma de cambiar esta dinámica en un corto espacio de tiempo era presentar la dimisión y así fue. Esperemos que ese cambio sea para bien y haga el efecto que tenía en mente dando ese paso. Tenemos que cambiar muchas cosas respecto a Zaragoza porque no estuvimos bien. Pese a que el Barça B también tiene una dinámica mala, nos va a costar un mundo sumar tres puntos que nos disparen en la clasificación".

Pieza fundamental en que se logre es el nuevo inquilino del banquillo, un Fran Fernández que pese a su escasa experiencia en el fútbol profesional, ya se conoce el paño: "Fran está sobradamente capacitado para coger al equipo en esta situación. Tiene unos números buenísimos, siete puntos de nueve en dos etapas, pero todavía más si cabe cogiendo el equipo como lo coge, al suplir a entrenadores cesados que vienen de malas dinámicas. Lo revierte de manera positiva y el club ha pensado lo mismo".

En la ecuación del trascendental triunfo ante el Barça B una variable decisiva será la afición, a la que esperan dispuesta a animar al equipo guardándose posibles reproches para el final: "Siempre responde y sé de buena mano que el sábado va a llenar el Mediterráneo. Lo agradezco desde ya porque el club ha tomado una medida acertada y la gente ha respondido como siempre. Lo lleva haciendo todo este tiempo que lo estamos pasando mal, que no le damos lo que merecen y no tengo ningún pero. El partido del sábado es una final, ellos pensarán lo mismo y vendrán con la misma mentalidad. Puedes definirlo de muchas maneras, pero yo diría una eliminatoria, tenemos que hacer ver que nos jugamos mucho más que ellos. Nuestro presente es mucho más importante que el suyo y tenemos que reflejarlo durante los 90 minutos, no aquí".

El central valenciano salía igualmente al paso de las insinuaciones de mal ambiente en el vestuario: "Si hay alguien que no quiera creer que esa unión existe, por mucho que yo lo diga nunca lo vas a creer. Pero este año ha habido un vestuario bueno y mira que es difícil cuando la clasificación no acompaña. Al final los buenos son los que están arriba y los que dicen ser malos son los que están abajo o descienden, no siempre hay relación directa. Este vestuario es bueno y sano. Estamos unidos y fuertes para sacarlo adelante".