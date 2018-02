Un cartel que ya hay que quitarse

A cualquier equipo le gustaría enfrentarse al Lorca en estas circunstancias: último, cerca del desahucio deportivo y con una racha esperpéntica de ocho derrotas consecutivas. En éstas que aparece el Almería en su camino y hay más optimismo entre la afición azuliblanca que en la rojiblanca. El por qué es bien sencillo, no hace falta enumerar el gran número de milagros hechos por el conjunto almeriense frente a rivales muertos y prácticamente enterrados.

Hoy es el día idóneo para quitarse ese cartel de resucitamuertos y darle el golpe de gracia a un rival que tiene todas las papeletas para ocupar junto a Sevilla B uno de los puestos de descenso. El tercero, a priori, también tiene parece tener nombre y apellidos, Córdoba Club de Fútbol, sin embargo, sorprende muchísimo el dispendio económico realizado por los blanquiverdes (y por los lorquinos también) en este mercado invernal. Mientras que el Almería se las ha visto y se las ha deseado para conseguir tres cesiones, Córdoba, Lorca, Albacete, Nástic o Cultural, todos ellos implicados en la pelea por evitar el descenso, han tirado la casa por la ventana y han firmado prácticamente más que en verano y más caro. Por eso, lo normal es esperar una reacción de los que ahora mismo parecen condenados.

Con Soleri y Sulayman ya integrados en el grupo y Lass recién desembarcado, Lucas Alcaraz confía en que crezca la competencia de una plantilla en la que confía, algo que ha mostrado públicamente en las ruedas de prensa. Además, poco a poco también va recuperando jugadores de la enfermería y cruza los dedos para que no haya ni recaídas ni otra plaga similar a ésta. El principal problema continúa en el centro de la defensa, puesto que Morcillo y Owona aún no están para jugar.

Aunque frente al Numancia el técnico granadino cambio tácticamente al equipo, todo parece indicar que en elArtés Carrasco volverá al doble pivote al recuperar a Verza tras sanción. De esta manera, Rubén Alcaraz volvería a adelantar su posición y Pozo jugaría más pegado a banda. A priori, el único de los nuevos que tiene opciones de entrar en el once es Soleri para ganar centímetros en ataque, puesto que sería raro que Mandi cediera su puesto a Sulayman, después de ser el mejor ante el Numancia, mientras que Lass apenas lleva un entrenamiento. De hecho, todavía no se sabe si el africano va a ir convocado, puesto que la convocatoria la va a dar hoy mismo el técnico.

Por su parte, el Lorca ha concedido doce bajas de jugadores con respecto a la primera vuelta, por lo que su rendimiento esta tarde es todo una incógnita. Los lorquinos, que vienen de encajar la mayor goleada de la temporada con un 5-1 en el campo del Rayo Vallecano, presentarán varias novedades en su once, pues incluso dos de los futbolistas que fueron titulares en Vallecas -Abel Gómez y Manu Onwu- ya no pertenecen a la plantilla.

Fabri González anunciará hoy también la convocatoria, pero se espera que incluya a varios de los futbolistas fichados este mes, como los defensas argentinos Fede Vega y Cristian Nasuti, el centrocampista guineano Fréderic Bikoro y los delanteros Santi Luque, Asier Villalibre y el maliense Aly Mallé. Otros como el croata Tomislav Gomelt y el jamaicano Deshorn Brown no han llegado todavía a la ciudad, mientras que el francés Didier Digard, otro de los fichajes del club en el mercado invernal, está lesionado.

De camino al Artés Carrasco, el autocar rojiblanco se va a cruzar con una gran caravana de aficionados que van a estar esta tarde en tierras lorquinas animando a su equipo. No van a ser tantos como en el último encuentro oficial, cuando en el 2007 estaba el ascenso a Primera en juego, pero los que vayan sí que esperar regresar con mejor sabor de boca que entonces. Aunque todo lo que sea puntuar es importantísimo para evitar que se abran distancias, el partido de hoy es para ganar sí o sí. Lo primero es que el Almería es mejor; lo segundo es que Fabri tiene que acoplar muchísimas piezas nuevas en su once y eso lleva su tiempo; y lo tercero es que la ansiedad y la angustia por la necesidad está en el cuadro local. Eso sí, hasta que los rojiblancos no se descuelguen el cartel, todo puede pasar.