"En caso de perder entraríamos en una dinámica muy mala"

-¿Qué Cádiz esperan el domingo en el Mediterráneo? ­

-Va a ser un partido muy complicado porque ya sabemos cómo se las gasta el Cádiz. Es un equipo muy compacto que te deja jugar. Sus mejores virtudes son las contras por la velocidad que tienen en ambas bandas. Hay que contrarrestar ese tipo de jugadas para que no se produzcan. Llegan en una situación similar a la nuestra, con pocos goles en los últimos partidos y ojalá que esta semana esa racha negativa se corte de una vez. ­

-Les toca jugar contra el rival, el ambiente, la cabeza... ­

-Estamos en una situación que puede ser un punto de inflexión. Dios quiera que no, pero si la cosa sale mal te metes de lleno ahí abajo. Sacando los tres puntos se mira desde una zona más tranquila. Tenemos toda la ilusión porque venimos trabajando con mucha intensidad toda la semana y solo queremos que llegue el domingo para reflejarlo en el campo. ­

-¿Cómo interpreta su suplencia en Gijón?

-Lo interpreto de la manera más normal. A lo mejor Ramis necesitaba un cambio respecto al partido anterior y me tocó a mí. Lo único que vengo haciendo es trabajar más de lo normal y el míster decidirá quién sale. ­

-¿No cree que es hora de que los más veteranos del vestuario den un paso adelante?

-Seguramente en una situación negativa como la que tenemos ahora desde hace seis partidos falte experiencia y jerarquía. Todos tenemos que arrimar un poco el hombro, la gente veterana, como en mi caso, intentar transmitir esas ganas por mejorar para sumar los tres puntos. ­

-¿Los fantasmas del pasado provocan miedo a perder? ­

-En cierta parte puedo estar un poco de acuerdo porque ya sabemos lo que el año pasado ocurría, sobre todo en los partidos de fuera por la sensación que transmitíamos, parecía que estábamos apáticos a la hora de querer demostrar. Hasta ahora se han demostrado ganas, que es lo mínimo como profesionales. Luego las virtudes o cualidades del futbolista están en virtud de un buen o mal día. Lo que no se puede negar es poner ganas e intensidad en cada partido. Si el domingo se logra la victoria seguramente esto cambie y si se pierde entraremos en una dinámica muy mala y tendremos que reunirnos para ver qué sucede e intentar cambiarla. ­

-La falta de pegada está siendo alarmante, apenas un gol en seis partidos...

­Estas dos o tres últimas semanas hemos insistido y trabajado en basculaciones de llegadas por banda con centros y cierta presencia de futbolistas, tanto mediocentros, como bandas y delanteros en el área. Es un punto fuerte que nos ha estado faltando en los últimos partidos, hace falta mejorar la presencia en el área a la hora de los centros porque el equipo se basa mucho en la llegada de laterales y bandas y hay que explotar más esas cualidades. ­

-El Cádiz apunta a visitante clásico que espera y busca el contragolpe

-Ya sabemos que se repliegan y defienden muy bien. Su situación es parecida pero tienen experiencia y buscarán eso, dejarnos jugar y buscar su velocidad. El míster querrá tener paciencia, control de balón sin riesgo para abrir en cierto modo su defensa.

-¿Guarda gratos recuerdos de su paso por la tacita de plata?

-Cada vez que te enfrentas a un equipo en el que has jugado me trae buenos recuerdos. El Cádiz tiene mucha solera y llama mucho la atención. Mi paso por allí desgraciadamente no puedo recordarlo bien porque fue un año duro con el descenso que se produjo, pero jugar allí es una experiencia muy bonita.

-¿Qué mensaje mandaría a una afición que empieza a desesperarse? ­

-Es simple, que cuando están de nuestro lado se nota mucho. Cuando las cosas no van bien se nota dentro del campo que se escucha el murmullo hacia nosotros y eso duele. Desde aquí les pido que estén con nosotros porque desde el minuto 1 al descuento nos dejamos el alma. ­

-¿Cree que se llevará el partido el que mejor sepa gestionar la ansiedad? ­

-Probablemente. El que tenga más pausa, y creo yo que está en nuestras manos hacerlo a nuestro modo por nuestra forma de jugar con esas posesiones largas que solemos hacer y desgraciadamente no están teniendo la finalización que quisiéramos. El Cádiz propondrá un juego duro porque es un equipo rocoso; a partir de ahí que salgan las virtudes de la gente de arriba.