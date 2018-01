Cuando los cedidos estaban 'apestados'

Hubo un tiempo no muy lejano en el que Alfonso García renegaba de los jugadores cedidos. No le veía negocio al asunto de formarle un futbolista a otro equipo para no dejarle ningún tipo de rendimiento económico. Tal era su filosofía, que en su primer curso como dueño del club, el 2003-2004, el plantel pasó de tener seis jugadores a préstamo en la campaña inmediatamente anterior (Javi Ruiz, Patri, Javi Peña, César Jiménez, Rubén Falcón y Mate Bilic) a solo dos (Víctor Salas y Horvath).

Acababa de arrancar la década del efecto 2000 con el posterior desembarco del euro y se palpaba la hemorragia de dinero en todos los sectores por la buena situación de la economía mundial, que luego derivó en la burbuja inmobiliaria y la brutal recesión posterior.

Eran años de bonanza y Alfonso acababa de comprarse un club recién llegado a la LFP al que soñaba con hacer grande y llevar a Primera División. Estaba dispuesto a realizarlo a golpe de talonario, por lo que en su política iniciática renegó de la vía de las cesiones salvo para tapar algún roto o descosido, pero no como norma habitual.

Lo pregonaba en cualquier corrillo de periodistas de la época y pronto cumplió con contrataciones tan recordadas para la afición rojiblanca como las de Felipe Melo (1'8 millones de euros), Diego Alves (2'5), Negredo(3), Pellerano (3), Bernardello (3), Goitom (2'2), Kalu Uche (1) y compañía, sin olvidar a Pablo Piatti, por quien el máximo mandatario pagó 7 millones de euros en 2008, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la UDA, cifra que permanece en vigor en la actualidad.

Entre quienes en su día llegaron como cedidos y ofrecieron un mejor rendimiento se encuentra el actual director deportivo del club, Miguel Ángel Corona. Aterrizó en Almería en la temporada 2006-2007 desde el Real Zaragoza y tras lograr el ascenso de la mano de Unai Emery se desvinculó del conjunto maño para iniciar una etapa de esplendor como unionista.

Pero la mayoría de ejemplos de jugadores a préstamo han sido más bien grises. Ahí están los casos del húngaro Horvath, el chileno Vidangossy o el paraguayo Julio dos Santos, cuyo préstamo por parte del Bayern costó cerca del millón de euros y Emery no lo utilizó ni un solo minuto. Una convocatoria copera ante el Levante y no pisó el césped, siendo uno de los negocios más ruinosos de la era García, que también ha destacado por sonados traspasos como los de Melo a la Fiorentina (8 millones), Piatti y Alves al Valencia(10 millones entre ambos) o Chico Flores al Genoa a cambio de 5 millones. En esa suma hay que meter a Negredo, por el que el Real Madrid abonó 5 millones por repescarlo en lo que resultó ser una cesión encubierta. Los cedidos, entonces, eran poco menos que 'apestados' porque no generaban reporte económico alguno.

Ha sido en los últimos años, con la llegada de las 'vacas flacas', cuando el Almería ha reactivado la vía del préstamo para reforzarse. Significativas son las siete cesiones del curso 13-14 en Primera o la media docena de la campaña siguiente, sufridas ambas por Francisco en el banquillo, mientras en la 09-10, por citar un ejemplo, no hubo ninguna. En la actualidad van ya por cinco (Verza, Muñoz, Pervis, Alcaraz y Soleri) y subiendo.