El central Borja Ruiz renueva con Unicaja Almería

No cabe la menor duda de que es uno de los ‘buques insignia’ de Unicaja Almería, algo que no se discute ni dentro ni fuera del club. Su trayectoria profesional se ha descrito íntegramente en verde, y esa ‘fidelidad’, junto a su marcada personalidad en el campo de juego, lo hacen ‘ídolo’ para la afición ahorradora y ‘amenaza’ para las filas adversarias. El central es uno de los jugadores más conocidos del vóley en este país, temido por las gradas rivales, que lo tienen perfectamente asociado a un color que no es el suyo y que saben de su capacidad para levantar a los que están en pista junto a él: “Borja Ruiz, uno de los capitanes de Unicaja, renueva para dar su máximo rendimiento, su máximo nivel, para dar alegrías a la afición, al club, a todos, como en otras ocasiones”. Habla en tercera persona y lo dice todo.

Por ese peso específico tan rotundamente grande que tiene, porque se lo ganó del tirón cuando era apenas un ‘pollo’ y después lo ha mantenido, es uno de los más acreditados para llamar a filas a la afición desde el minuto ‘cero’ de la temporada: “Que vengan todos a animarnos, porque es muy importante para nosotros, porque la necesitamos”. A cambio, alegrías, con la primera ya fijada en su cabeza y dicha directamente a la gente: “Intentaremos daros ese primer título que vamos a jugar, que es el de la Supercopa de España”. No ha perdido el tiempo, algo también muy de su manera de ser, a la hora de ponerse a contagiar actitud e ilusión.

Así, con un “nos vemos en el pabellón”, ha zanjado de manera fácil su renovación al tener ambas partes las cosas muy claras: “Sigo porque de verdad que es mi casa, llevo muchos años aquí, soy uno de los capitanes, y además estoy seguro de que va a ser un gran año en el que buscaremos ganar títulos y formaremos una buena piña para llevar a Unicaja a donde se merece, que es precisamente a ganar esos títulos”. Ese intervalo de tiempo tan amplio “aquí en Almería” allana el buen entendimiento: “Como todas las negociaciones, ha tenido sus cosas, pero lo más importante es que hemos llegado a un acuerdo para estar una temporada más y eso me hace estar súper feliz”. Es, junto a Almansa, piedra angular del proyecto.

Si el receptor anunció su renovación el pasado viernes, ahora le toca a su paisano por partida doble, ya que ambos son cartageneros pero también se sienten de una Almería en la que llevan desde juveniles. Ellos ayudaron a reconquistar la liga y a vivir el momento histórico del triplete, pero bien rodeados, como sucederá otra vez esta temporada: “En esta nueva aventura espero que se vaya a formar un equipo muy competitivo, que no lo dudo, pero sobre todo que seamos un gran grupo, una piña, ya que siempre he dicho que es lo más importante para conseguir las ‘cosas bonitas’”. Por lo tanto, “no queda otra que confiar en los jugadores y en el bloque que se está haciendo, porque siempre tienes que confiar en el que tienes al lado”.

Con esa máxima, en breve se sabrá el alcance sobre el papel de una plantilla que después tendrá que rendir en la pista tanto en los entrenamientos como en la pura y dura competición: “Cuando se dé el equipo por cerrado veremos quienes son todos los compañeros que vamos a tener, y a partir de ahí, a trabajar y a confiar el uno en el otro”. Pero esta vez hay una novedad muy grande que sin embargo es perfectamente conocida por todos: “Estoy bastante feliz de que se sea Manolo el elegido; estoy convencido de que va a aportar muchísimas cosas, ha aportado ya mucho como jugador, así que sabrá ponerse en la piel de los jugadores y sabrá hacer bien las cosas, no me cabe duda, y estamos todos muy ilusionados”.

Dentro de que Manolo Berenguel ocupará por primera vez ese rol, el matiz clave es que no será necesario un periodo de adaptación de los jugadores a su modo de trabajo, y además hay ilusión renovada: “Con muchísimas ganas de empezar tanto él como nosotros”. Borja Ruiz, no obstante, está muy agradecido del periodo que se acaba de cerrar: “A Piero Molducci, solo darle las gracias; ha estado muchos años aquí, el jugador que soy es gracias a él, ha sido un grandísimo entrenador, a mí me ha enseñado muchísimo y hay que darle las gracias por todos los títulos que ha conseguido, todo lo que nos ha hecho mejorar como jugadores, pero ahora damos un paso a otro ciclo”. Su deseo es el de “que Berenguel sea igual o mejor”.

Del año finalizado se queda “con el trabajo del grupo y no bajar los brazos” antes de detenerse en que “esta temporada se cumplen 30 años y ojalá que se puedan ganar títulos, volver a esa senda tras dos cursos sin conseguir ninguno”. Al menos se sabe que se luchará por ello: “Vamos a intentarlo otra vez, siempre lo hacemos, estaos en las finales, esta vez no ha podido ser, pero bueno, otro año nuevo se abre, nuevas metas... a pelear y con ilusión, ojalá que se consigan”. En ello deberá colaborar la afición, para acabar Borja Ruiz como ha empezado: “Ojalá que cada partido se vea lleno el pabellón, para nosotros es muy importante como lo es para cualquier deportista mirar a la grada y ver a toda la ciudad animándote”.