El ‘chicharrero’ Jean Pascal se lo pasa de miedo en pista

Han pasado ya cuatro jornadas de la Superliga y a la torre de la competición le va encajando todo, pieza a pieza, para una consistencia que hará de su nuevo equipo un adversario cada vez más temible para los demás: “La verdad es que muy bien, muy muy bien –reiterativo-, el bloque está a tope aunque todavía nos falta, o mejor dicho, me falta personalmente a mí, algunas cosillas por mejorar, pero en general todo muy bien”. Unicaja Almería ha pasado por una de las pistas más difíciles de las que toca visitar, Los Pajaritos, en donde admite que en parte sí se montó en la montaña rusa: “Fue un poco así, porque hubo altos y bajos, pero al final supimos arreglarlo y conseguimos ganar contando con el esfuerzo y el trabajo de todos”.

Ese ‘de todos’ es fundamental para él, ya que la unión del grupo está resultado la manera mejor de crecer con bases sólidas: “Lo importante es hacer una piña en un equipo, porque si no el equipo no funciona, y por ahora aquí es así y eso te da un plus, te hace sentir cómodo, se agradece”. De que esto se mantenga en igual línea depende el futuro cercano de Unicaja: “Espero que sigamos así porque de este modo vamos a llegar muy lejos”. Ejemplo de ello se tuvo esta pasado sábado en Soria, vistos los problemas físicos de Thiago: “Ha sido valiente, ha jugado, lo ha dado todo y lo ha hecho bien pese a que nosotros sabíamos que estaba jodido, sin bajar la intensidad y es para darle las gracias por su gran profesionalidad”.

Ya la semana de entrenamientos, sin la participación del brasileño por molestias en la espalda, “fue complicada, pero se trabajó bastante bien por parte de todos”. Es más, en su puesto, el de central, Unicaja Almería tiene una garantía absoluta de contar con tres grandes jugadores que además saben llevar a la perfección su convivencia: “Hay competitividad, pero tranquilidad; lo llevamos bien, no hay una rivalidad entre los tres, entrenamos mucho y lo llevamos perfecto”. Como muestra del ‘buen rollo’, la noche de Halloween: “Nunca me he disfrazado y se lo propuse a los chicos; a ver si lo hacemos, pero no creo que me hagan caso”. Entre bromas, el buen ambiente florece y Jean Pascal se río: “De todos modos lo internaré”.

Pese a su juventud, y que la máxima rivalidad que ha vivido por el momento en este país ha sido la protagonizada entre Unicaja y Teruel, el número 8 verde sabe reconocer los enfrentamientos históricos: “Yo creo que es un buen partido, de los que realmente te motiva más para jugar porque además son difíciles, que no hay que bajar la guardia y es obligado estar a tope”. Se refiere al que ya llega ante otro clásico como Vecindario ACE Gran Canaria, que debe ser una fiesta en la grada: “Es fundamental para nosotros, totalmente, y por ahora aquí nunca han fallado, siempre han estado a tope animando y eso se agradece, la verdad, que estén siempre detrás del equipo, girarte en la pista y mirar a la gente te ayuda mucho”.

Eso se vivió en Soria, con un público entregado a su equipo y disfrutando del que se ha denominado ‘derbi histórico’. Además, en pista se disfrutó mucho dado el alto nivel que ambos conjuntos mostraron. Ojo con este Río Duero: “Sinceramente sí veo mejor a Soria este año que el pasado, y además es un campo difícil, no es fácil jugar allí, y la verdad es que el equipo suyo es mucho mucho –reiterativo- mejor que antes, con la incorporación del opuesto, con los centrales nuevos, como el brasileño, y la verdad es que los veo muy fuertes este año”. Por lo tanto, es de un gran valor la suma de tres puntos en Los Pajaritos, cancha de la que no van a ‘volar’, valga el juego de palabras, demasiados más esta temporada.

Hablando de derbis, y de nuevo con el tono simpático y extrovertido del jugador ahorrador, podría pensarse que el encuentro del próximo sábado lo es para él, pero no llega a tanto: “Antes, en su momento. ha habido rivalidad regional, pero ahora ya los veo a todos iguales, Tenerife, Canarias… todo lo mismo para mí”. Eso sí, su corazón tira más una isla que para otra: “En Tenerife sí tengo mi casa y me siento a gusto allí, así que de una parte es cierto que soy ‘chicharrero’”. Puede quedarse con que el enfrentamiento ante Vecindario ACE Gran Canaria en parte sí es un derbi, dado que llegó a España vía Tenerife y sus inicios en este deporte que tanto ama se produjeron precisamente por esas latitudes.

En cuanto a la Superliga, se espera cualquier cosa: “Habrá siempre sorpresas, cuando menos te lo esperas ahí estará, nunca hay que fiarse de los equipos aunque pienses que no, yo ya he viste este año a muchos que parece que no pero en verdad vienen bastante fuertes”. Se refiere a la victoria de UBE L’Illa Grau justo sobre Vecindario: “Parece un equipo bastante completo y me ha sorprendido mucho la derrota que ha tenido”. Sabe que a Almería vendrá con todo: “Vendrán con muchas ganas de ganar y hay que estar listos, ahora sin Leandro Martins pero con Moisés Cézar, que es un gran jugador y nunca lo pone fácil cuando he jugado contra él; por eso hay que estar preparado y listo para la guerra”.