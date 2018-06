Con confianza y mucha cabeza

Queda solamente un día para un duelo de vuelta de la segunda eliminatoria del play off de ascenso a la categoría de plata al que la UD Almería B llega totalmente concentrado y motivado frente a la Arandina, rival al que recibirá mañana, a partir de las 11:30 horas, sobre el césped del Estadio Mediterráneo, donde se espera una numerosa afluencia de público.

"Ha sido una semana de trabajo con mucha normalidad, veo a la gente muy bien en el vestuario, con un estado anímico muy bueno de cara a afrontar este partido de vuelta. Los chavales están con confianza, somos conscientes de que nos espera un partido muy difícil pero también sabemos que podemos sacarlo adelante", comentaba ayer en rueda de prensa Esteban Navarro, técnico del conjunto canterano rojiblanco, que reconocía, tras recordar el empate sin goles de la ida en tierras burgalesas, que "el 0-0 es el resultado que hay, no es un mal resultado, pero ya se lo he dicho a mis jugadores a lo largo de la semana, si queremos pasar esta eliminatoria no nos queda otra que ganar, no nos vale el empate".

El entrenador natural de La Mojonera tiene claro que, durante el duelo ante los albiazules, "la precipitación no nos va a llevar a ningún sitio. Tenemos que jugar con cabeza, aprovechar sus errores e intentar generar situaciones de peligro para tratar de encontrar ese gol que nos deje por delante". Sobre el oponente, que tiene la ventaja de poder beneficiarse del doble valor del gol en campo ajeno, informaba que "ahora mismo tenemos las mismas referencias de la Arandina que las que teníamos de cara al partido de ida. Es un equipo bien armado, muy trabajado, con jugadores veteranos que tienen experiencia en estas situaciones. No creo que su estilo este domingo difiera mucho del que mostraron en El Montecillo".

Navarro ve muy positivo poder jugar este duelo de vuelta en casa y en el Mediterráneo, donde este equipo ya ha disputado tres partidos este curso, con dos victorias y una derrota. Admite que "hay condicionantes como el clima, el terreno, el público... Mejor escenario que este no vamos a encontrar. Para nosotros es un estímulo jugar en el Mediterráneo, el mejor sitio para mostrar nuestras cualidades, pero estamos preparados para sufrir los noventa minutos". Cabe destacar que los canteranos no estarán solos, tendrán el calor de una numerosa afición que ya ha estado llenando las redes sociales de mensajes estos días para movilizar a la máxima gente posible y que las gradas del Mediterráneo luzcan el color rojiblanco como si un encuentro del primer equipo se tratara.

Aprovechando que el entrenador del Almería B fue la primera persona del club que se sentó ante los medios tras tomar fuerza la información de que la entidad ya estaba vendida, se le preguntó sobre el tema, aunque reconoció que "no tenemos constancia de nada. Siempre tenemos que estar al margen de esas cosas, nos centramos en lo que es la prioridad que es el partido y tenemos que afrontarlo en las mejores condiciones posibles".