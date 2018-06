Tres consejeros se caen de la foto

Empantanada la planificación deportiva por las negociaciones que podrían cuajar en cualquier momento en la venta del club (los contactos se van a reanudar durante la semana que hoy arranca), el martes día 19 se vislumbra como fecha clave para tomar una determinación al respecto, sea en un sentido u otro, ya que hay convocada Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Lleguen o no a buen puerto las conversaciones, la entidad no puede permitirse el lujo de seguir paralizada (no ha habido ningún movimiento desde el término de la Liga hace nueve días, más allá del anuncio de que el plantel cuenta con trece futbolistas en nómina), por lo que ha trazado su propia hoja de ruta, que pasa por renovar el Consejo de Administración en la citada Junta.

El primer punto del orden del día recoge la revocación de cargos de consejeros, mientras el tercero indica el nombramiento de nuevos. Según ha podido saber Diario de Almería, tres consejeros apuntan a caerse de la foto que el viernes pasado inmortalizó a la actual directiva rojiblanca durante una comida en Águilas, invitación mediante de Alfonso García en su intento de calmar los ánimos ante la cascada de informaciones tendentes a un inminente traspaso de su paquete mayoritario de acciones en la sociedad anónima deportiva.

En pureza, uno de ellos, Jesús Verdejo, ni siquiera aparece en la imagen al no asistir al ágape aguileño. Dedicado en la última etapa al área institucional y social, tras haber sido consejero del primer equipo en la época inicial al más puro estilo Nicolau Casaus -querido y respetado por todos-, a sus 84 años los achaques lógicos de la edad le impiden seguir dando batalla.

Salvo giro inesperado de los planes -ya se sabe que con Alfonso al mando todo es posible-, otro nombre que apunta a salir del Consejo es el de Juan Carrillo. Director general de la entidad desde 2001 a 2007, en 2008 se convertía en el responsable del área de marketing, publicidad y patrocinio de la entidad. Sus ocupaciones profesionales en el ámbito de la gestión deportiva han ido en aumento en los últimos meses, lo que unido a su reciente paternidad, le resta mucho tiempo para dedicárselo al club, por lo que prefiere dar un paso al margen.

Ramón Navarro, abogado natural de Arboleas y miembro del Consejo desde el curso 2005-2006, donde ha desempeñando sus funciones en diferentes áreas como la de seguridad o los servicios médicos, tampoco tiene visos de continuar.

Luis Guillén, jefe de expedición en los desplazamientos del primer equipo, y Onofre Díaz, vinculado a la cantera, seguirán como consejeros a la espera de caras nuevas.

Cabe recordar que en el organigrama actual Alfonso García ejerce como presidente; su hijo Alfonso García Piñero es el vicepresidente ejecutivo; su hija Lorena la responsable del departamento jurídico; Pepe Bonillo es director general y vicepresidente económico; Ricardo Martínez, vicepresidente segundo; Manolo García, vicepresidente institucional y Mariano Blanco (figura clave en la unión del Almería CF y el Polideportivo Almería), el secretario general.