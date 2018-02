"Ha habido un contacto para acercar posturas"

-¿qué tal ha ido la recuperación de la lesión en el gemelo?

-He estado cinco semanas parado y vuelvo con muchas ganas, supongo que como todos los lesionados cuando no pueden competir. Ya tengo el alta médica y entrenaré con normalidad con el grupo y estaré disponible si así lo desea el míster para el domingo. Me he exprimido para no volver a recaer, como muchos compañeros han tenido mala suerte de hacerlo.

-Se han lesionado hasta el entrenador de porteros y el segundo de Alcaraz...

-Cuando te metes en esa dinámica parece que no se libra ninguno. Ángel Férez y Jesús también han caído y no se puede achacar a una única razón. Hay muchas y de diferentes opiniones. Nos ha tocado a nosotros y es otro obstáculo a superar. Seguramente de aquí al final caerá alguno más.

-¿Ha contactado el club ya con usted para tratar una posible renovación o prefiere que se posponga?

-No prefiero que se posponga, es cierto que acaba de terminar el mercado de enero y ahora supongo que el club se pondrá a trabajar en ello. Es verdad que habría que saber un poco el futuro a corto plazo del equipo porque estamos en un momento delicado, peleando por una cosa que nadie quiere. Una vez se consiga el objetivo yo creo que el club se meterá de lleno en el tema de renovaciones, tampoco soy nadie para decir cuándo o cómo se debe hacer. Imagino que esperará a corto plazo para ver cómo planificar la temporada que viene y sobre todo con quién. En mi caso ha habido un primer contacto para acercar posturas, pero nada más allá de eso, ninguna reunión.

-Es cosa de dos, pero ¿si le plantean condiciones atrayentes estaría dispuesto a firmar en la situación actual del equipo?

-Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. Yo confío y creo que este equipo se va a salvar como ha hecho los últimos años. Si el club me planteara una renovación con unas condiciones idóneas y oportunas, estaría dispuesto a renovar porque llevo tres años aquí y estoy muy contento. Estoy en un club que me tiene cariño y respeto, además de tener la suerte de jugar, que es lo que quería cuando vine. Tanto mi familia como yo estaríamos contentos y dispuestos a renovar, aunque todavía queda mucho y tiempo tenemos. En un futuro a corto plazo podemos empezar a hablar más y mejor de este tema.

-¿Cree que se afronta un momento clave del curso al medirse a rivales directos?

-Sí, sin mirar más allá de lo que queda a largo plazo, estas semanas son claves. El partido del Sevilla Atlético junto con el de la Cultural en casa pueden definir mucho el futuro a corto plazo o incluso el objetivo que queremos alcanzar. El partido de Lorca también fue muy importante y lo sacamos. No lo pudimos hacer ante Osasuna pero estos dos partidos están en rojo en el calendario y hay que sacarlos ambos para respirar un poco y acercarnos al objetivo.

-¿Han previsto alguna dedicatoria para Mandi?

-Me atrevo a decir que la peor noticia del domingo, pese a la derrota, fue la pérdida de Mandi para lo que resta de temporada porque, aparte de grave, es una lesión complicada. No es muy común, casi es más normal ver un cruzado que una lesión así. Esperemos que podamos dedicarle la victoria del domingo que tanto necesitamos como muestra de cariño y refuerzo anímico. Le mando todo mi fuerza y ánimo.

-El Sevilla Atlético ha perdido 14 partidos y 10 por la mínima...

-Sin desmerecer al Lorca, el Sevilla Atlético te va a exigir mucho más porque proponen y te meten un nivel de intesidad altísimo. Crea más de lo que crea el Lorca y va a ser mucho más difícil pese a que las dinámicas son parecidas.