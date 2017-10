A continuar invicto

Cuatro victorias consecutivas en las últimas jornadas, con 13 goles a favor y ninguno en contra, confirma no solamente el buen momento de la Unión Deportiva Almería B en la competición sino que va lanzado. De hecho, los rojiblancos son los únicos que tratan de aguantar el ritmo al líder, un Atlético Malagueño que no ha cedido punto alguno en las siete jornadas disputadas hasta el momento y que es, junto con el filial rojibanco, uno de los equipos que no sabe lo que es perder.

Mantener esa condición de invicto es lo que buscará el cuadro de Fran Fernández en el feudo del Mancha Real esta mañana, donde los almerienses tratarán de obtener su séptimo triunfo de la temporada para seguir en la estela del segundo equipo del Málaga y no ceder terreno a sus perseguidores. Los jiennenses llegan a la cita tras perder por 3-0 ante el Torremolinos y se encuentran en la zona media con nueve puntos menos que los almerienses.