El contrato de Lucas, impuesto por inversores

Sorprendió por su extensión el contrato suscrito entre el club y Lucas Alcaraz. Alfonso García nunca ha sido amigo de ofrecer vinculaciones largas porque no cree en la figura del entrenador, pero en la tarde-noche del jueves el granadino (Abelardo era la alternativa en la terna) suscribía un documento por lo que resta de curso y la campaña venidera, además de una tercera opcional.

Según ha podido saber este periódico de fuentes de absoluta solvencia, la explicación se encuentra en que vendría impuesto así por el grupo inversor que está a punto de adquirir el paquete mayoritario de acciones o, en su defecto, entrar en el capital del club con peso específico.

Esos inversores, de los que aún no ha trascendido la procedencia ni su identidad, quieren evitar la sensación de dejadez que la gestión de Alfonso García ha transmitido durante los últimos años y consideran que con un contrato de esta índole lanzan el mensaje de que traen un proyecto sólido para estabilizar una entidad que lleva demasiado tiempo en arenas movedizas. Su entrada en el club se estaría llevando a cabo de forma diferida, trabajando en la sombra con su gente de confianza y el beneplácito del presidente para ir poco a poco tomando el mando de las distintas áreas.

Muy comentado en ciertos círculos ha sido el rostro de Corona, todo un poema, en el momento que Alcaraz estrecha la mano de Alfonso García junior para rubricar el acuerdo, y bastante significativo que el padre de éste no estuviera en dicha reunión.

El propio Alcaraz, en declaraciones a UDA Radio, admitía que esta vez no llega como 'parche' improvisado: "Tanto el club tiene confianza en mí, como yo he valorado, más que aspectos objetivos de la plantilla, el hecho de que he sido feliz, conozco gente y me apetece trabajar. Tanto una parte como la otra estamos contentos y vamos a ver si somos capaces de cimentar ese futuro del Almería".

El siguiente paso lógico de este desembarco por plazos de la nueva propiedad, similar a lo que ya ocurriera cuando el Granada cayó en manos chinas, es que se acuda al mercado invernal sin reservas para reforzar el plantel con jugadores del nivel necesario para no tener que pasar apuros y obtener la salvación mucho antes de la última jornada como los dos cursos precedentes.