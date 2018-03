Manuel Parres valora la fase regular y la posición final en la misma antes de encarar el play off: "Finalmente terceros y eso implica que ha habido dos equipos, que son Teruel y Palma, que han sido más regulares en toda la liga y que se merecen por derecho propio tener esos dos primeros puestos, implica que tendrán factor cancha a favor, pero cierto es que ahora empieza un periodo diferente de competición donde todos vamos ya con el cuchillo entre los dientes y Unicaja va a afrontarlo con toda la confianza a pesar de ser terceros, ya que tampoco es un factor determinante a partir de ahora".

El central ahorrador deja clara la diferencia: "Ahora a centrarse en pasar la primera eliminatoria y después pensaremos en lo que venga, porque va a ser diferente a la competición de liga, sabemos que es eliminatoria y queremos pasar nosotros". Empezar fuera no le afecta: "No creo que sea ni mejor ni peor porque tenemos claro que vamos a ir partido a partido, con el cuchillo entre los dientes a sacar uno de los dos que tenemos fuera; este año tenemos que tener claro que va a ser así, no algo negativo, porque tenemos las referencias cogidas de los campos independientemente de quien sea el rival, sabemos cómo son los pabellones, no nos coge nada de nuevas… no nos va a influenciar en nuestro juego".

Su seguridad en la expresión construye un mensaje que cala, y que es toda una advertencia: "El equipo, después de la confirmada recuperación de Israel, que es algo que viene en el mejor momento de competición de todo el año, llega muy bien y sabe que llevamos un trabajo acumulado; se conoce a la perfección y tiene ese plus de Isra que nos puede dar un empujón que quizá lo necesitábamos, y vamos a tener estas dos semanas de preparación, contando esta aunque haya un partido en el que no nos jugamos y ante el que la gente ya piensa en play off… todo encaja y todos tenemos ganas de llegar en perfectas condiciones al principio del play off".

Además, habrá cambios el sábado y será algo muy bueno. Parres así lo considera: "Siempre viene bien que el entrenador haga rotaciones y que pueda dar descanso a algunos jugadores; a mí me vino bien el fin de semana pasado".