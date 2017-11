"No debemos ser tan indolentes en las áreas"

En el mismo lugar apenas ocho meses después. Así se veía ayer Fran Fernández al encarar nuevamente como interino la comparecencia de prensa ante los medios de comunicación para hablar del envite de mañana frente al Real Zaragoza, un rival que considera les viene bien en este momento por su perfil de juego. Tocó todos los palos.

-¿Qué ha cambiado respecto a la anterior vez que cogió el equipo?

-La situación es muy parecida, la única gran diferencia es que antes era el mes de marzo y ahora es noviembre y hay tiempo suficiente para darle la vuelta a esto. A nivel personal los jugadores han hecho autocrítica, saben que tiene que tener un cambio de actitud. Es una situación compleja, si no, no estaríamos aquí, pero vamos con confianza y nos preocupamos por nosotros mismos.

-¿Teme que su carácter provisional le pase factura de algún modo?

-Estoy provisional y para lo que se necesite, lo más importante es el partido del viernes, que tiene una dificultad tremenda y en esta situación no podemos mirar problemas personales, sino que el equipo cambie de forma radical. Si no recuerdo mal la anterior vez también fue provisional, lo mismo que ahora. Lo que importa es que preparemos lo mejor posible el partido.

-El Zaragoza no parece la mejor pareja de baile justo ahora...

-Es un rival bastante complicado, con una plantilla confeccionada para el ascenso, localizamos la atención en mejorar nosotros, qué equipo vamos a sacar y que sea lo más competitivo posible. Nos viene bien este rival en este momento por su perfil.

-El equipo encaja fácil y se le hace de noche en la portería rival.

-En fase defensiva hay problemas en transiciones y todo es mejorable, pero es importantísimo la actitud del futbolista. Por mucho que lo entrenes depende de ellos. También es cierto que no se crean demasiadas de gol, es un conjunto defendiendo desde el portero hasta el delantero.

-Casi peor que ocho jornadas sin ganar parece lo de haber marcado un solo gol en ese lapso.

-Está claro que hay que mejorar en ataque, el equipo debe ser más profundo y vertical en transiciones. Luego hay aspectos como el balón parado que hay que aprovechar mucho mejor.

-¿Contempla a Fran Rodríguez como extremo por delante de Motta?

Es un buen futbolista, ha jugado en esa posición otras temporadas y lo estamos cotejando, aunque no es seguro que vaya a jugar ahí. Sacaremos un equipo que va a competir y le gane al Real Zaragoza.

-¿Medita muchos cambios en el once?

-No vamos a hacer demasiados, puede haber alguno, pero hay poco tiempo porque la semana es muy corta. Le daremos continuidad con matices. Seguro que veis un cambio, no en modelo de juego, pero sí en otros aspectos.

-¿Son un contratiempo las molestias de Caballero?

-Tienen que hacerle pruebas médicas y en principio dice el doctor que hay posibilidad de que pueda llegar. Esperemos que así sea porque es un jugador muy importante para nosotros.

-¿Cómo se le puede hacer daño al Zaragoza viniendo de esta racha tan mala?

-En este deporte todo se puede trabajar. El tema del balón se está trabajando en las sesiones y también se trabaja a nivel cognitivo y mental. Lo importante es que ellos se den cuenta de que hay que ganar duelos, segundas jugadas, tener las ideas muy claras… Se está trabajando un plan de partido muy particular para intentar ganarle al Zaragoza y estoy convencido de que se puede.

-¿No considera que la segunda línea debería aportar mucho más en el aspecto ofensivo?

-Es un problema de organización táctica, pero también del propio jugador, que debe tener hambre y querer hacer gol. No debemos ser tan indolentes en las dos áreas. Hay que finalizar más jugadas y antes. Ha faltado el último pase y ser más verticales en la zona de finalización, hay que tener más instinto asesino. Hay calidad y gol, pero debe demostrarse desde ya.

-¿Cómo se ha encontrado al vestuario, muy tocado?

-Tenemos que ser capaces de hacerles entender lo que tenemos. Son grandes profesionales y lo llevarán a cabo. Nuestro cuerpo técnico es autoexigente y lo seremos con ellos. Hay buena predisposición del grupo hacia nuestro trabajo y necesitamos que den un paso al frente, estoy seguro de que lo van a dar.

-En su equipo de trabajo lleva jun psicólogo, ¿los jugadores lo reciben de buen grado?

-Sean reacios o no es un componente de mi cuerpo técnico y uno más. Es un psicólogo deportivo y no trabaja solo una parcela, sino de forma integrada. Él prepara tareas y jugadas. Está antes de que yo estuviera en el club y lo veo muy necesario tanto para el equipo como para mí, de forma personal. En tan pocos días los milagros no existen, sino un trabajo con el que debe hacerse hincapié en que el futbolista dé un paso al frente junto con la afición, a la que necesitamos sí o sí para que el balón que da en el balón y sale fuera, entre. Debemos olvidarnos de lo que ha pasado aunque estemos muy dolidos, ya que los primeros son los futbolistas, pero hay que darle la importancia que merece al partido del Zaragoza, como una final en el sentido de que al margen del resultado se tiene que dar un cambio de imagen ya.

-¿Ha pensado en mirar de reojo lo que haga el filial en Antequera?

-Ni me he planteado dividirme, estoy con el primer equipo a tope porque a nivel personal para mí es lo máximo y no puedes estar disperso en otras cosas. Se me ha encomendado una tarea muy difícil y estamos agradecidos por la confianza.

-¿Ve en esta plantilla la calidad suficiente como para salvar la categoría?

-Si damos todos el 100% seguro que sí, pero creo que de momento no se ha dado ese 100%. La plantilla me encanta, con diferentes perfiles de jugadores por puesto y hay calidad. Irá de menos a más.

-¿Tienen Tino Costa y Verza posibilidades de entrar en la lista de convocados?

-Creo que pueden llegar todos disponibles al viernes porque quedan 48 horas [por ayer] y puede pasar cualquier cosa porque todos han participado con el grupo.