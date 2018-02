Un debut sin arrugas de Chema Castellano

A la segunda fue la vencida y este joven cartagenero pudo demostrar para qué ha venido a Unicaja Almería. De cabeza muy bien ordenada y una expresión fluida, Chema Castellano lo dice muy claro: “Creo que al 100% no estoy, pese a que llevo aquí dos semanas, sí estaré al 75% y quiero llegar al 100% para la Copa del Rey, que quedan dos semanas muy intensas, estoy trabajando bien, me siento bien, a buen nivel, físicamente también, y ojalá que se pueda conseguir; una de las ideas por las que vine es ganar títulos, y se puede conseguir, hay grupo, se puede hacer y vamos a darlo todo por conseguirlo”. Ya sí puede decirlo con ‘pruebas’ sobre la mesa, tanto de su rendimiento individual como del comportamiento colectivo.

De hecho, 17 puntos con dos saques directos y un bloqueo no son nada si no está al lado la labor de todos: “Era importante y más en aquel momento, perdiendo 2-0 tenemos que jugar como equipo, hemos llegado al 2-0 abajo como equipo y hay que levantarlo todos juntos”. Él intentó y consiguió “aportar un granito de arena de motivación, de euforia, de aportar un puntito anímico que hacía falta, y en ningún momento se bajaron los brazos ni se dio el partido por perdido”. Javi Monfort “es un jugador muy ambicioso, quería hacerlo todo para llevar el partido para adelante y la verdad es que hizo un gran encuentro”. De hecho, es un MVP de la jornada que de igual modo quiso destacar la unión del grupo, en la que ayuda Castellano.

El opuesto ha contado con palabras lo que se ve en hechos: “Con los compañeros me siento muy cómodo; con Ignacio y con Rubén, los dos colocadores, me siento muy bien, congeniamos en el partido y estoy muy contento; todos me animaron en todo momento”. Con ellos dos, trabajo específico: “Vamos hablando mucho porque soy un jugador nuevo, ellos están acostumbrados a un ritmo de bola, yo también estoy acostumbrado a una bola un pelín más alta, no tan rápida, aunque sea un jugador bajito; en estas dos semanas nos hemos adaptado tanto a la pelota que colocan ellos como a la pelota que yo me siento más cómodo para rematar; estamos trabajando bien, teniendo una buena conexión y en el partido se vio”.

Todo ello hace que su ‘resaca’ de la batalla sea dulce: “Estoy muy contento por haber podido debutar, el primer partido contra Soria la verdad es que fue un gran encuentro y no hubo momento, y en Canarias sí se me dio la oportunidad e intenté aprovecharla todo lo que pude; entré un poquito nervioso al principio pero poco a poco me fui calmando e intenté ayudar al equipo en todo lo que puede”. Pero la primera fue para adentro: “Salí en zona 4, que no soy especialista, y una bola alta, pero en el momento que estábamos, seis abajo, yo creo que arriesgué un poquito, había que tirarle a la pelota y la pelota entró, gracias a dios, y estoy contento, y la verdad es que me voy a acordar mucho de este debut”. Primer punto en verde.

Sobre el rival, nada que no se supiera pese a que se tardó en entrar: “Vecindario en su casa es un equipo fuerte, siempre tiene la motivación extra, están cómodos, un pabellón muy alto, muy grande, y ellos al final se sienten cómodos en esa pista, además de que jugar contra Almería para la mayoría de los equipos supone una motivación extra, entonces esa fue la diferencia de los dos primeros sets, que ellos entraron con una motivación extra y al equipo lo pilló un poquito desprevenido, les salía todo y fue un poquito difícil engancharse al principio; cuando conseguimos nosotros meternos y sobre todo imponer nuestro juego se pudo sacar adelante”. Es un aprendizaje más de que lo que resta será muy duro.

Se sigue por Ibiza, que “va a ser un rival fuerte pese a haber perdido esta semana en su casa frente a Soria, va a venir aquí con muchas ganas”. No tenía apuesta por un vencedor en ese choque: “La verdad es que Soria estaba jugando muy bien y a priori no habría sabido decir quién iba a salir victorioso”. Lo que está claro es que lo pitiusos querrán tomar el Moisés Ruiz: “Este fin de emana van a venir con todo, también para ellos será una motivación extra ganarnos aquí, han recuperado a los extranjeros, que en la primera vuelta no pudieron jugar, y creo que es capaz de jugar a muy buen nivel, así que hay que andarse con ojo y no nos podemos relajar nada”. Del Carmen, ex de Cajasol, “un gran jugador y una gran persona”.

Habrá reencuentro entre ambos, pero en lados contrarios, teniendo a la afición con Chema: “Es bonito, da gusto ver a la gente en la grada animando, que les guste el vóley y que vengan a verte; al final eso es un factor importante porque te sientes también motivado, quieres que la gente que venga se entretenga y disfrute, y sobre todo que sea partícipe del partido, que así lo sientan”. Y es que el opuesto es de interactuar: “La parte anímica dentro del vóley es muy importante, diferencia dentro de un partid,o porque el nivel está, la técnica está, la táctica está, pero hay veces que las ganas de querer llevarte el partido es lo que te da el punto extra, y la grada animando te da esa motivación para que lo hagas bien.