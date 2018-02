La decisión clave de Lucas Alcaraz

Voy a echar mano del tópico de marras, pero esta victoria es de las que vale doble, o triple, o quizá toda una permanencia. Como casi siempre le ocurre a este equipo, reacciona cuando se encuentra con la soga al cuello, y más después de ir perdiendo frente a un contrario que, todo sea dicho de paso, pasa por ser el peor de la categoría. Puede que al comienzo sorprendiera, pues la remodelación en su plantilla fue tal que Lucas Alcaraz tuvo que encarar el choque como si fuera un partido de pretemporada ante un rival desconocido. El refuerzo en la parcela central que colocó de inicio Alcaraz de poco sirvió, porque el juego directo pasó por encima del tridente del centro del campo rojiblanco. En el Artés Carrasco, escaso juego vistoso se puede desarrollar, por lo que lo más práctico suele ser el surtir de balones al espacio a rápidos delanteros. No era un partido para Pozo, pero sí para un delantero como Soleri, sin embargo el ariete italiano esta todavía aterrizando en el fútbol español. Corrió de más (los grandes jugadores reservan fuerzas para los momentos clave) y casi nunca le ganó la partida a sus adversarios. En su debe habría que decir que apenas recibió balones. Y además, el juego directo que intentó practicar el Almería partía de Trujillo. Mala señal cuando tu jugador más torpe, técnicamente hablando, es el que intenta generar el juego ofensivo. Es como cuando ahogaban al Dream Team de Cruyff, dejando la iniciativa a Ferrer y a Sergi. Habrá que esperar un poco más para ver el verdadero rendimiento de Soleri. Con todo, la clave pasó por no encajar más de un tanto durante la primera mitad. Es indudable que, con las características expuestas, Caballero tenía que saltar al césped con urgencia. Su concurso fue letal, por su gol y por la falta que provocó previa al segundo, justo lo que se echó en falta durante los primeros minutos. Acierto total de Lucas Alcaraz al contar con el delantero argentino y con Lass, aunque la clave pasó por el momento en que el técnico nazarí decide realizar los cambios, algo que otros excolegas rojiblancos casi nunca hicieron. Comenzar en la segunda mitad de inicio con dos nuevos jugadores, cambió el decorado. Son demasiadas las veces en las que los técnicos de turno han pecado de conservadurismo al esperar al desarrollo de los primeros minutos de la segunda parte, para luego ordenar los cambios cuando ya apenas existe solución tras encajar otro tanto. Por eso, chapó para Lucas Alcaraz, decisivo en la remontada, porque los entrenadores también juegan. Sobre Lass, creo que se pudo apreciar con nitidez. El guineano es un extremo de suma calidad, que si se centra a orillas del Mediterráneo resultará más que decisivo para apuntalar la permanencia, en una temporada en donde la salvación puede cobrar más importancia que nunca. El toque final, cómo no, lo volvieron a dar René, con una espectacular parada que evitó el 2-0 y Rubén Alcaraz, con otro lanzamiento mágico, a lo Koeman. Se ha puesto el primer escalón de la permanencia, pero para evitar la cuarta plaza por la cola, y quizá la tercera, se prevé una lucha fraticida.