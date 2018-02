De la desesperación a la asistencia

El mosqueo de Pozo en la primera parte nada tenía que envidiar al que tenía los aficionados en las gradas. El primero porque no entraba en contacto con el balón ni bajando al área a pedirla, los segundos porque aguantaban estoicamente el frío que hacía en la noche de ayer en Lorca, mientras veían cómo su equipo estaba haciendo un partido horroroso ante el último clasificado.

El problema era claro: el Almería no sabía qué hacer con el balón. Ni cómo moverlo ni cómo situarse en el césped para frenar a un Lorca al que los rojiblancos estaban haciendo muy bueno. Con doble pivote, no podía ser Trujillo el que sacara el balón, pero así fue y así fueron las cosas en la primera parte. Un desastre total y absoluto en términos generales y para Pozo, una desesperación. El malagueño estuvo media hora sin ser trascendente, sin tocar balón cerca del área de Dorronsoro. Bajaba y lo pedía a campo propio, pero en ese momento Trujillo ponía un melón hacia Soleri, que era imposible de controlar. Al italiano no se le vio durante los primeros 45 minutos, pero más que por deméritos propios fue por el cacao que tenía el equipo.

Por suerte, Lucas Alcaraz leyó la cartilla a sus futbolistas al descanso y tocó las teclas pertinentes. El técnico se había equivocado en el planteamiento inicial, puesto que el Almería ni dominó ni controló el partido. De hecho, se veía al Lorca mucho más entero y con las ideas más claras. Las entradas de Caballero y Lass iban a cambiar radicalmente la cara de un Almería que fue más luquista, comenzó a jugar como tradicionalmente lo ha hecho el granadino: juego directo al punta y a pelear.

De esta manera, con los centímetros y la corpulencia del ariete argentino, el Lorca tuvo que dar un paso atrás, por lo que Pozo empezó a tener espacios y los balones llegaban con más facilidad a las bandas. Más cerca del área, el malagueño movía a un Almería que seguía tambaleándose, pero que por lo menos iba a dar los zarpazos necesarios al rival para lograr la victoria.

El reencuentro de Caballero con el gol comenzó en un balón que Pozo filtró para Gaspar y de ahí salió el pase al área. El segundo fue un golazo obra de Alcaraz, otro más, que está de dulce. Por fin, muchos años después, el equipo vuelve a tener alguien que sepa sacar las faltas. Incluso con 1-2, el Almería seguía sin dominar el encuentro, que se rompió en contragolpes, algo que beneficiaba al Lorca.

El malagueño, como todos, se fue del campo con mal sabor de boca por el juego, pero bastante feliz porque estos partidos son los que dan salvaciones.