El día que René no trabajó

La Liga 1|2|3 es así. La igualdad es máxima y los equipos que luchan por la salvación son capaces de dejar en evidencia a los que serán de Primera en breves fechas, incluso a domicilio. De igual forma el Granada era, por plantilla y clasificación, uno de los favoritos para ascender, pero la tan criticada Unión Deportiva le mojó la oreja por completo. Sería fácil por quien suscribe elevar a los altares a Fran Fernández, quien merece y tendrá en breves líneas su reconocimiento, pero la actual plantilla rojiblanca, confeccionada con todos los defectos del mundo, aun así tiene mimbres para un buen cesto. Eso sí, la clave para triunfar en esta categoría pasa por no encajar. No sé cuántas veces lo he escrito, pero me reafirmo una vez más. Si un guardameta tan importante para su equipo como René no tiene que intervenir, algo bueno tuvieron que hacer sus compañeros. Y de paso cuenta la inoperancia del contrario. Lo cierto es que cuando un jugador como Motta, muy superior a la media de la categoría, está en forma, puede hacer y deshacer a su antojo. Su recital fue completo, trabajó como el que más por toda su banda, desde la defensa a posiciones atacantes, estuvo inexpugnable en el corte y fue el máximo culpable del tanto que abrió el marcador. Sobrado, logró zafarse de su adversario para colocar un balón donde duele. A Juan Muñoz, que pasaba por ahí, tan solo le rebotó el esférico. De hecho, excepto su segundo gol, el exsevillista volvió a demostrar que le queda mucho recorrido para triunfar en LFP. El resto de la tarea por hacer no era otra que mostrar la seguridad aludida. En esa tesitura sobresalió el trabajo por un lado, y la lucidez mental por otro, de Fran Fernández. El trabajo, referido al aplicado esfuerzo que se le supone al joven técnico. No debe ser fácil bregar a diario con unos jugadores que a buen seguro llevan a cuestas vicios adquiridos. La lucidez mental, se refiere a las situaciones del juego, en las que Fran Fernández se ha desenvuelto como pez en el agua. Parece sencillo desde una butaca pensar en la conveniencia de los cambios, pero hay que estar ahí para acertar en el instante. En ese aspecto tan importante del juego el entrenador almeriense demostró que la categoría no le viene chica. Todos estos son detalles que engrandecen la labor de quien dirige la nave, aunque como indiqué al comienzo, en la categoría no existen grandes diferencias en el nivel de las plantillas. El dato que destaca pasa por no haber recibido en los tres últimos choques. Se dice que la delantera rojiblanca es floja, y lo es, pero un equipo que es capaz de coordinar su sistema defensivo, comenzando desde posiciones atacantes, tiene media tarea hecha. Y es que hacía muchos encuentros que no veía a René de espectador. La dinámica es excelente, pero no hay nada hecho porque después de los resultados de esta jornada dudo que con 46 puntos se pueda mantener un equipo. A Córdoba hay que ir como si de ese partido dependiera la temporada, sin confianzas pese al pequeño colchón conseguido. Luego, no sería recomendable tropezar con el Alcorcón, en otro choque a cara de perro, para no jugársela con el Lugo de Francisco.