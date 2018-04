"Es difícil ser un salvador hoy en día, salvo que te llames Messi"

-todo el mundo espera mucho de usted en los partidos que restan, ¿cómo se encuentra?

-Estoy feliz por volver. Estaba previsto que tardase un poco más la evolución de la intervención quirúrgica, sobre los cuatro meses, pero con mucho trabajo, metiéndole muchas ganas, volví casi en tres y medio. Ahora llevo dos semanas con el grupo, cada día sintiéndome mejor y ya a disposición del entrenador para que cuente conmigo. Está muy bien que la gente espere de mí, voy a tratar dar el máximo como los 7 partidos que me tocó estar con el equipo y creo que es un momento delicado en el que estamos para dar un paso al frente.

-¿Cómo anda de motivación?

-Tengo más ganas que nadie, lo dije cuando llegué y también ahora. Están intactas, tengo ganas de jugar muchos minutos, más en esta situación difícil. Más que nunca debemos estar unidos.

-¿Siente cierta presión porque la afición lo etiquete como salvador?

-Salvador, salvo que te llames Messi, es díficil hoy en día en el mundo del fútbol. Sin duda que me gusta y acepto la responsabilidad de que la gente cuente conmigo para que el equipo mejore y no me genera una presión extra. Creo que es algo que me puede ayudar y lo tomo como viene. La gente quiere gente comprometida y con ganas de sacar la situación adelante porque creo que nosotros somos los primeros y los únicos responsables de esto, somos los que damos la cara dentro del campo y los que tenemos que hacernos cargo. Yo que hago 4 meses que no juego no puedo llegar al campo y decir que estoy fuera de ritmo. Tanto yo como el más joven, hay que dar la cara.

-¿Cómo ven las nueve jornadas que restan con cinco salidas y cuatro partidos en casa?

-El calendario que te toque no varía en las intenciones nuestras, los partidos pueden ser más o menos difíciles, pero dependerá mucho de nosotros. Hoy en día seguimos teniendo cuatro puntos por delante del primero que desciende y eso nos da un margen de error mínimo pero el viernes podemos empezar a estar más tranquilos.

-¿Qué toca ahora, más sangre fría o dosis de calentón?

-Cada partido es un mundo y tiene diferentes historias, hace falta un poquito de todo y de todos para sacar una temporada adelante. Queda muy poco y pasaron muchas cosas, la recta final es ahora y hay que poner de todo, tomando los partidos seriamente desde el primer minuto y no jugar un solo tiempo. Hay que empezar a ganar porque ya van cuatro sin hacerlo y es hora de levantar cabeza.

-¿Ha tenido tiempo de interiorizar los conceptos tácticos de Lucas Alcaraz?

-La verdad que eso me falta un poco. Entrené solo una semana antes de mi operación y no tuve tiempo de entrenar mucho con él. Estas dos semanas pasadas también lo hice con el grupo y fui agarrando un poco de lo que pide. Creo que está muy claro, y más allá de lo que pida, nosotros dentro del campo somos los que tenemos que interpretar los momentos, saber leerlos, porque cada partido tiene su momento y somos nosotros quienes tenemos que hacerlo.

-¿Interpreta como una final el duelo en Cádiz?

-No sé si una final, pero sí 3 puntos que hay que ir a buscar, no nos sirve pensar que el Cádiz es mejor o va a pasar por encima del Almería. Hay que ir convencidos de lo que queremos, de la situación en la que estamos, y que el Cádiz tenga que hacer muchos méritos para ganarnos.

-¿Se ha planteado ya el futuro en caso de salvación?

-Sería precipitado hablar de eso teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando. Personalmente tuve la suerte de nunca pelear por un descenso, siempre me tocó jugar por estar arriba en los equipos que estuve y no me apetece para nada tener un descenso en mi carrera, sería muy feo. Soy el primero en tener esas ganas e intentar motivar a la gente para sacar la situación adelante, una vez salvados ya habrá tiempo para analizar la temporada, los que siguen y los que se van.

-¿Tendrás con Lucas el mismo rol que con Ramis?

-Más allá de mi pasado y experiencia, soy uno más para el entrenador y estoy a su disposición para jugar donde me toque.