"Hay que disfrutar por si no volvemos a jugar un play-off"

-¿sueña Pulpí con el ascenso?

-Nosotros ya hemos cumplido con ser terceros en la liga regular. Ha sido difícil meternos ahí arriba, ahora nos enfrentamos a clubes con una estructura y una plantilla muy importante. El objetivo está más que cubierto y esto es un regalo. A veces pasan este tipo de cosas en los clubes modestos y puede que no vuelva a ocurrir.

-Y para la vuelta, el Villalbés tendrá el viaje y el calor que ya empieza a hacer.

-En estos partidos, los jugadores superan estos pequeños matices. La balanza se desequilibra por los detalles que ocurren dentro del terreno de juego. Tenemos que estar al máximo nivel, como en muchos partidos esta temporada.

-¿Qué sabemos del Villalbés?

-Es un equipo que encaja muy pocos goles. En su campo es muy fuerte, muy sólido, tiene jugadores con mucha experiencia, alguno de ellos procedentes de Segunda B. Su campo es de césped natural y hay mucha presión ambiental.

-Lo peor es el viaje.

-Tenemos que salir el viernes por la noche para hacer 14 horas de autocar. Llegamos el sábado por la mañana, descansamos y entrenamos.

-Importante jugar la vuelta en casa.

-A veces no sabemos qué es mejor, pero el factor campo siempre da algo de ventaja. Sería importante hacer algún gol allí este domingo.

-A confianza e ilusión, no les gana nadie.

-A veces la confianza te da ese pequeño impulso necesario. A ver si somos capaces de que la ilusión no nos desborde, hay que hacer un partido serio. No es un partido normal, es una eliminatoria de 180 minutos y es importante no cometer errores absurdos para no encajar goles.

-¿Pensaba en estar a estas alturas todavía jugando cuando se hizo cargo del equipo rozando la zona de descenso?

-Cuando nos reunimos con el club, el equipo estaba zozobrando y algunos jugadores quería irse, la dinámica era muy mala. La plantilla se dio cuenta de que cambiando algunas cosas podíamos salir de ahí y nos hemos encontrado con un Pulpileño que ha sido la sorpresa de todo el mundo, era impensable pensar en llegar hasta aquí.

-¿Qué me dice de la otra eliminatoria almeriense Villarrubia-Almería B?

-El grupo IX es muy complicado, pero es que le ha tocado uno de los cuartos más complicados, como es el Villarrubia. Es un equipo con jugadores muy buenos para la categoría, con muchos profesionales. Va a ser una eliminatoria difícil de pasar para el Almería B.